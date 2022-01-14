Microsoft прекращает выпуск всех консолей Xbox One

Microsoft сообщила в своем заявлении : «Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X/S, мы прекратили производство всех консолей Xbox One к концу 2020 года». В линейку Xbox One входили Xbox Series X, модель более высокого класса, предназначенная для игр в разрешении 4K, и более дешевая Xbox Series S. Исходная аппаратная конфигурация Xbox One с камерой Kinect, а также небольшая версия, без Kinect, были сняты с производства в 2017 году. Прекращение выпуска Xbox One является важным событием в истории каждого. Игровая консоль Xbox One официально просуществовал около восьми лет.