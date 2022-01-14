Microsoft прекращает выпуск всех консолей Xbox One

Последнее поколение домашних консолей технически появилось в 2020 году, когда были представлены Sony PlayStation 5 и Microsoft Series X/S , но эти консоли по-прежнему сложно купить из за нехватки чипов. Это не мешает Microsoft перенаправить все свои ресурсы на новые консоли, поскольку теперь компания сообщила, что прекращает производство всех консолей Xbox One последнего поколения.

Microsoft сообщила в своем заявлении : «Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X/S, мы прекратили производство всех консолей Xbox One к концу 2020 года». В линейку Xbox One входили Xbox Series X, модель более высокого класса, предназначенная для игр в разрешении 4K, и более дешевая Xbox Series S. Исходная аппаратная конфигурация Xbox One с камерой Kinect, а также небольшая версия, без Kinect, были сняты с производства в 2017 году. Прекращение выпуска Xbox One является важным событием в истории каждого. Игровая консоль Xbox One официально просуществовал около восьми лет.
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