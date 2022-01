Microsoft прекратила производство Xbox One

Microsoft и Sony изо всех сил пытаются удовлетворить спрос на Xbox Series X и PlayStation 5. Но в то время как Sony планирует продолжать производство PlayStation 4, чтобы компенсировать нехватку консолей текущего поколения, Xbox One больше производить не планируют. В июле 2020 года мы узнали, что к этому моменту Microsoft прекратила выпуск Xbox One X и Xbox One S Digital Edition. Теперь выяснилось, что к концу того же года компания незаметно прекратила выпуск Xbox One S. «Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X/S, мы остановили производство всех консолей Xbox One к концу 2020 года», — сообщила The Verge старший директор Xbox по маркетингу консольных продуктов Синди Уокер. Кажется, стратегия окупилась. Глава Xbox Фил Спенсер сообщил The New York Times на этой неделе, что Microsoft продала больше Series X и Series S на данном этапе их жизненного цикла, чем с любым предыдущим поколением Xbox, хотя он не раскрыл фактические данные о продажах.

Аналитик Даниэль Ахмад из Niko Partners сказал, что поставки Series X/S составят более 12 миллионов единиц. В то время как более мощная серия X обычно распродается через несколько минут после появления каждой новой партии (не помогает и то, что спекулянты используют ботов, чтобы скупить их), купить серию S на данный момент несложно. На момент написания статьи его можно было купить в США, Великобритании и Канаде в таких розничных магазинах, как Amazon, Best Buy, GameStop и Walmart. Учитывая, что Series S может обрабатывать почти все, что может Xbox One, кроме воспроизведения дисков, Microsoft не имеет большого смысла продолжать производить старую консоль.