Microsoft приобрела игровые студии Obsidian Entertainment и inXile Entertainment

2018-11-12, Автор - Anna; Продукт - Obsidian Entertainment, inXile Entertainment; [70]
Корпорация Microsoft объявила о том, что состав Microsoft Studios пополнился такими ветеранами ролевых игр, как inXile Entertainment и Obsidian Entertainment.

Напомним, что inXile Entertainment известна по серии игр The Bard’s Tale и Wasteland. В то время как Obsidian Entertainment, ответственна за ряд всемирно известных проектов: Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords и другие. Microsoft пояснила, что обе студии будут продолжать работать автономно. В рамках Microsoft Studios Obsidian и inXile получат поддержку и свободу в полной мере реализовать свои творческие амбиции как на существующих франшизах, так и на новых проектах RPG. Вместе две новые студии поддерживают Microsoft Studios и теперь включают 13 отличных и разнообразных команд для разработки игр.

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