Microsoft продала всего 21 миллион Xbox Series X и Series S

Появилась информация от надёжных источников, что компания Microsoft продала более 21 миллиона игровых приставок Xbox Series X и Series S с момента их запуска. Информацию о данном количестве проданных устройств было предоставлено на слайде, который, по сообщениям, был использован представителями Microsoft в рамках презентации под названием ID@Xbox, которую проводили для разработчиков в Бразилии. Это довольно большое количество приставок, но эта цифра несколько скромнее по сравнению с продажами конкурирующих приставок от Sony и Nintendo. И это подталкивает нас к мысли о том, что компания Microsoft не просто так взяла и отказалась от публикации отчётов о продажах своих консолей — вероятно, дело в том, что статистика сильно уступает конкурентам и это могло бы негативно сказаться на акциях компании.

Например, на текущий момент по официальной информации консоль PlayStation 5 была продана объёмом в 38,5 миллиона единиц — это достаточно внушительное количество, которое почти в два раза превышает продажи сразу двух консолей нового поколения от компании Microsoft. У Nintendo продажи вовсе перевалили за 128 миллионов единиц, но здесь стоит отметить, что компания продаёт консоль уже очень давно. Впрочем, это позволяет определить, насколько консоли Microsoft уступают решению японских гигантов и, соответственно, они являются более привлекательными для разработчиков видеоигр, которым важно продать игру как можно большему количеству геймеров.
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