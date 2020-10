Microsoft раскрасила геймпад для Xbox One в стиле «Мандалорца»

Для обладателей консоли Xbox One и яростных поклонников популярного сериала «Мандалорец» появился тематический аксессуар.

Xbox теперь предлагает беспроводной контроллер Xbox в мандалорском стиле и подставку для зарядки Xbox Pro за $ 219,99. Дизайн соответствует доспехам мандалорца, на нем имитированы потертости и знаки кланов, а на задней стороне геймпада напечатан постер о вознаграждении за поимку Дитя, путешествующего с Дином Джарином.

Сам контроллер совместим с Series X, Series S, Xbox One X, Xbox One S, Xbox One и Windows 10. Геймпад поступит в продажу 31 декабря, а приобрести его можно будет только в комплекте с зарядной станцией