Microsoft рассылает ссылки для покупки Xbox Series X напрямую

Спустя более чем год после выпуска консоли Microsoft Xbox Series X спрос все еще не снизился - многие клиенты все еще пытаются заполучить Xbox Series X, которое недоступна большинстве розничных электронных магазинах. Многие компании пытались адаптироваться к новому миру перекупщиков, добавляя системы очередей, блокируя инвентарь за такими сервисами подписки, как Amazon Prime, или с помощью частных ссылок на покупку, рассылаемых по электронной почте. Похоже, что Microsoft выбрала последнее, поскольку приближается праздничный сезон 2021 года - компания рассылала ссылки на комплекты Xbox Series X «уважаемым клиентам Xbox», позволяя им приобрести Xbox Series X напрямую у Microsoft без каких либо посредников.

В комплект Xbox Series X входит Xbox Series X с двумя контроллерами и одной игрой. The Verge отмечает, что покупатели могут выбрать одну из следующих игр: Madden 22, GTA V, Rust, Far Cry 6, Hasbro Family Fun Pack, Mortal Kombat 11 Ultimate, Insurgency Sandstorm или Diablo 2 Resurrected. Нет никакого реального способа сказать, как Microsoft выбирает, каким клиентам отправлять эти ссылки - кажется правдоподобным, что он нацелен на пользователей, которые приобрели программное обеспечение или оборудование Xbox через Microsoft Store в США. Даже с этой рассылкой консоли будут продаваться в порядке очереди - ссылка переводит пользователя на страницу, где Series X все равно нет в наличии, но она, безусловно, дает пользователям немного больше шанса заполучить ее.

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