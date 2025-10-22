Microsoft разрабатывает гибридный Xbox

Ранее появилась информация о том, что консоль следующего поколения Xbox не будет привязана к единственному магазину, получит процессор AMD и сохранит совместимость с уже существующей библиотекой игр. Теперь же Microsoft, судя по всему, намекает, что грядущий Xbox станет чем-то вроде гибрида между игровой консолью и полноценным ПК. Президент Xbox Сара Бонд в беседе с изданием Mashable рассказала о новом портативном устройстве Xbox Ally X и при этом сделала несколько интригующих заявлений относительно консоли следующего поколения. Когда журналист задал вопрос о слухах, что новый Xbox будет больше похож на игровой компьютер, Бонд фактически подтвердила это, сказав: «Могу сказать, что вы правы.

Консоль следующего поколения станет по-настоящему премиальным и тщательно продуманным устройством. Вы уже начинаете видеть наше видение в этой портативной системе, но я пока не хочу раскрывать все детали». Автор статьи отмечает, что уже более года пишет о том, что следующая консоль Xbox станет гораздо ближе к ПК, и устройства серии Xbox Ally дают представление о том, в каком направлении движется Microsoft. Слова Бонд вполне согласуются с её предыдущими заявлениями о том, что компания стремится создать «опыт Xbox, не ограниченный одним магазином или конкретным устройством», делая особый акцент на интеграции с Windows. Будет интересно посмотреть на это новое устройство и его преимущества над обычным ПК, который может купить и улучшать буквально любой желающий.
