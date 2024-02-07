Microsoft сделает игры Xbox мультиплатформенными

На этой неделе появилось множество интересных слухов, подтверждающих, что Microsoft скоро изменит свою стратегию по эксклюзивным играм для платформы Xbox. Сначала появились данные, что видеоигры Sea of Thieves и Hi-Fi Rush будут выпущены на конкурирующей платформе, а теперь появились слухи, что Starfield от Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames и, возможно, даже Gears of War от The Coalition могут появиться на других консолях — PlayStation от Sony и Switch от Nintendo. При этом другие инсайдеры делятся немного другой информацией: «Стратегия мультиплатформенности — это незначительное изменение стратегии, в котором НЕКОТОРЫЕ проекты становятся многоплатформенными. Microsoft оставит эксклюзивными флагманские игры», — сообщил пользователь.

Если это действительно так, то весьма сомнительно, что это принесёт хотя бы какие-то осязаемые результаты для Microsoft в плане продаж и прибыли. Многие сильно сомневаются, что запуск Sea of Thieves и Hi-Fi Rush спустя столько лет после официального релиза на PlayStation или Switch принесёт разработчикам внушительные продажи. Вероятно, даже отбить средства на разработку порта под другую платформу будет проблематично. Но в любом случае глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер официально заявил, что фанаты могут ожидать на следующей неделе существенных изменений в бизнес-модели компании, так что какие-то новости определённо будут. Будем надеяться, что они будут позитивными.
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