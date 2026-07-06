Microsoft сократила львиную часть сотрудников Xbox

Сегодня компания Microsoft объявила о новой волне сокращений спустя год после увольнения около 9100 сотрудников. Компания начала новый финансовый год с очередной реструктуризации и сегодня сокращает примерно 4800 работников, что составляет около 2,1% от общей численности персонала. Больше всего увольнения затронули подразделение коммерческих продаж и игровое направление Xbox. Во внутреннем обращении к сотрудникам исполнительный вице-президент и директор по персоналу Microsoft Эми Коулман объяснила сокращения изменениями в технологической отрасли и необходимостью перераспределения ресурсов, пересмотра ролей и методов работы на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. При этом она подчеркнула, что сотрудники, чьи должности были упразднены, не заменяются ИИ напрямую. Однако, по её словам, искусственный интеллект уже существенно меняет подходы к выполнению работы внутри компании.

Сокращения коснутся около 1600 сотрудников Xbox, кроме того, Microsoft планирует ликвидировать примерно 20% рабочих мест в игровом подразделении к концу текущего финансового года. В рамках масштабной реорганизации компания также намерена продать четыре студии Xbox и рассматривает возможность продажи ещё одной, пытаясь перезапустить игровой бизнес после нескольких лет сложностей и неоднозначных результатов. Эми Коулман отметила, что подобные решения даются компании непросто, но, очевидно, у гиганта индустрии просто нет выбора.
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