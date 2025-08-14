Microsoft улучшила поддержку игр на ARM-платформе

Microsoft добавляет в приложение Xbox для Windows on ARM поддержку загрузки игр, совместимых с ARM64. Теперь участники программы Windows Insider могут протестировать обновление, позволяющее устанавливать такие игры локально — без необходимости использовать Xbox Cloud Gaming. До сих пор на устройствах вроде Surface Pro 12 с процессорами Qualcomm приложение Xbox позволяло запускать только потоковые игры из сервиса Xbox Cloud Gaming. С выходом нового обновления часть игр ARM64 из библиотек PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate впервые станет доступна для установки и запуска напрямую на устройствах, которые работают на ARM-платформе.

По словам Microsoft, команды Windows и Xbox работают совместно, чтобы обеспечить совместимость каталога Game Pass с ARM-платформой, а также готовят новые функции, которые в ближайшие месяцы расширят список игр, доступных для запуска на ПК с Windows 11 на базе ARM. Впервые ARM64-версия приложения Xbox вышла ещё в 2022 году, но тогда для Windows on ARM было слишком мало игр с нативной компиляцией. Сейчас же пользователи могут проверять совместимость на официальном сайте Windows on ARM Ready. Правда, стоит сразу отметить, что общая производительность данных систем не очень высокая, так что ожидать какой-то безумной производительности не стоит. Просто теперь пользователи смогут запустить на относительно приличных настройках графики любимые игры нативно и без необходимости использовать облако. Это важный бонус.