Microsoft выпустила лимитированную консоль Nike Air Max 90 Xbox

В честь игры по американскому футболу Super Bowl между Kansas City Chiefs и San Francisco 49ers, Xbox, EA Sports и Nike объединились для создания специальной консоли Xbox One ограниченной серии.

Дизайнеры Microsoft разработали полностью белую консоль с красными и синими деталями, логотипоми EA Sports, NFL Shield и Nike.

Эксклюзивную новинку купить нельзя, но зато можно выиграть. Для этого нужно просто ретвитнуть запись Xbox в Twitter и добавить хэштег #NikeMaddenNFL20XboxSweepstakes в период с 31 января по 8 февраля. После этого вы автоматически станете участником розыгрыша и получите возможность выиграть консоль, два контроллера, пару кроссовок и игру Madden NFL 20.