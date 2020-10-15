Microsoft выпустила новый пользовательский интерфейс для Xbox

Компания Microsoft разработала новый пользовательский интерфейс "New Xbox Experience". Xbox Series X и Series S еще не появились в продаже, но владельцы Xbox One уже могут оценить новую панель управления.

Интерфейс не сильно отличается от предыдущей, но имеет более закругленные углы и более гладкие значки. Появилась возможность отключить раздражающее автовоспроизведение видео, есть новый, более удобный для доступа ящик входящих уведомлений, а темы профиля теперь доступны для всех учетных записей пользователей. Все это сделано для того, чтобы навигация на Xbox Series X и Series S намного проще и плавнее. Новое мобильное приложение Xbox также намного проще в навигации, чем его предшественник, и позволяет пользователям обмениваться игровыми клипами прямо из приложения.