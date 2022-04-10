Microsoft выпустила обновление программного обеспечения для игровых консолей Xbox

Теперь пользователи могут отключать системные звуки на Xbox, такие как активация различных элементов пользовательского интерфейса, уведомлений и так далее. Также анонсировано улучшенное переключение ввода — нажатие кнопки Xbox на контроллере теперь переключает источник ввода с телевизора на Xbox. Например, вы можете переключиться с просмотра телепередачи на игру без использования пульта дистанционного управления. Обновление также устраняет некоторые известные проблемы, такие как случайные разрывы соединения с геймпадом и неправильное разрешение при первом запуске.