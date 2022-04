Microsoft выпустила обновление программного обеспечения для игровых консолей Xbox

Microsoft выпустила обновление программного обеспечения для своих игровых консолей Xbox. Апрельское обновление 10.0.22000.4158 доступно для консолей Xbox One, One S, One X, Series S и Series X.

Теперь пользователи могут отключать системные звуки на Xbox, такие как активация различных элементов пользовательского интерфейса, уведомлений и так далее. Также анонсировано улучшенное переключение ввода — нажатие кнопки Xbox на контроллере теперь переключает источник ввода с телевизора на Xbox. Например, вы можете переключиться с просмотра телепередачи на игру без использования пульта дистанционного управления. Обновление также устраняет некоторые известные проблемы, такие как случайные разрывы соединения с геймпадом и неправильное разрешение при первом запуске.