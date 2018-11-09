Microsoft xCloud перенесет консольные игры на смартфоны Samsung

На ежегодной конференции разработчиков Samsung на этой неделе, было объявлено, что смартфоны и планшеты Samsung получат поддержку стримингово сервиса видеоигр Microsoft Project xCloud.

Проект xCloud - это новая игровая потоковая служба, над которой работает Microsoft. Это перенесет игры с консольным качеством на любое устройство, от ПК до смартфонов. Samsung прилагает все усилия для расширения своей игровой экосистемы, чтобы сделать устройства Galaxy более привлекательными для геймеров. Управление будет реализовано как при помощи беспроводного контроллера Xbox One, так и на сенсорном экране. Microsoft не предоставила много подробностей о проекте xCloud. Услуга выйдет в открытую бета-версию в следующем году. Сведения о запуске и ценообразовании пока неизвестны.