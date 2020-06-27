Microsoft закрывает свои магазины

Компания Microsoft официально заявила о том, что она закрывает свои магазины и переводит все в онлайн. То есть, теперь не будет привычных магазинов со стойками, на которых можно посмотреть на устройства, пощупать их, потрогать и так далее. Это очень удобно, так как пользователь получает возможность совершенно спокойно прийти в магазин, посмотреть на реальный вид гаджета, попробовать его в работе, а только после этого уже отправляться на кассу. Теперь производитель решил от такого бонуса отказаться, чтобы отправить всех покупателей в сеть. Это ожидаемое решение после череды различных пандемий и проблем, но все же закрытие магазинов не лучшее решение для потенциальных покупателей. Все же хочется видеть гаджет до покупки.

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