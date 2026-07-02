Sony прекращает выпуск физических изданий игр для PlayStation 5

Это объявление последовало вскоре после новости о том, что физическое издание Grand Theft Auto VI будет содержать лишь код для загрузки игры в коробке, что вызвало негативную реакцию среди части поклонников. Хотя цифровые версии игр обладают рядом преимуществ, они также имеют заметные недостатки. Пользователи лишаются возможности перепродавать приобретённые игры, передавать их друзьям или коллекционировать физические издания. Кроме того, доступ к цифровой библиотеке напрямую зависит от работоспособности серверов платформы и сохранности учётной записи пользователя. Например, если ваш аккаунт забанят по какой-то причине, то вы просто потеряете доступ ко всему ранее купленному контенту, тогда как физическое издание в этом случае не пострадало бы. Это важный момент.