Sony прекращает выпуск физических изданий игр для PlayStation 5

Компания Sony объявила, что с января 2028 года полностью прекратит выпуск физических дисков для новых игр PlayStation. Все проекты, выходящие после этой даты, будут распространяться исключительно в цифровом формате через PlayStation Store и других цифровых ретейлеров. При этом игры, выпущенные до января 2028 года, по-прежнему можно будет приобрести на дисках. В компании заявили, что такое решение отражает изменение предпочтений аудитории, поскольку популярность цифрового контента значительно превзошла спрос на физические носители. По словам Sony, отказ от дисков позволит лучше соответствовать тому, как большинство игроков сегодня покупают и запускают игры.

Это объявление последовало вскоре после новости о том, что физическое издание Grand Theft Auto VI будет содержать лишь код для загрузки игры в коробке, что вызвало негативную реакцию среди части поклонников. Хотя цифровые версии игр обладают рядом преимуществ, они также имеют заметные недостатки. Пользователи лишаются возможности перепродавать приобретённые игры, передавать их друзьям или коллекционировать физические издания. Кроме того, доступ к цифровой библиотеке напрямую зависит от работоспособности серверов платформы и сохранности учётной записи пользователя. Например, если ваш аккаунт забанят по какой-то причине, то вы просто потеряете доступ ко всему ранее купленному контенту, тогда как физическое издание в этом случае не пострадало бы. Это важный момент.