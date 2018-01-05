Миграция и видеокарты среднего и высокого уровня станут более дорогими

Согласно новым отчетам, ожидается, что графические карты станут более дорогими для моделей среднего и высокого класса примерно на 5-20 долларов США, что позволит увеличить расходы на продукты, вызванные плотной поставкой устройств памяти и графических процессоров.Поскольку спрос на графические карты из сегмента криптовалютной разведки не уменьшился так быстро, как ожидалось, объем поставки графических процессоров остается жестким в первом квартале 2018 года, сообщает digitalimes:Производители видеокарт, включая Asustek Computer, Gigabyte Technology и Micro-Star International (MSI), воспользовались спросом на криптовалютный спрос, а их поставки упали лишь незначительно в четвертом квартале 2017 года.

Между тем, спрос на обновление видеокарты подбирался в игровом секторе благодаря недавнему выпуску игровых полей Blockbuster PlayerUnknown's Battlegrounds. Спрос был особенно сильным из Китая из-за сильной популярности игры. Некоторые производители видеокарт полагают, что повышение цен будет иметь ограниченное влияние на спрос со стороны сектора криптовалютной разведки, но может подорвать продажи видеокарт в игровом секторе.Производители графических карт ожидают, что их поставки упадут последовательно в первом квартале 2018 года, но их прибыль и валовая прибыль от линейки продуктов будут улучшаться по сравнению с показателями за тот же квартал год назад из-за повышения цен.