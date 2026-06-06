Представлен объектив Meike AF 85mm F/1.4 II MIX

Китайская компания Meike объявила о выходе объектива AF 85mm F/1.4 II MIX для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E, L-mount и Nikon Z. Новинка характеризуется Hyper STM-приводом автофокусировки, поддержкой камер нового поколения с высоким разрешением, включая Sony A7R VI с матрицей на 68 Мп, высоким контролем хроматических аберраций, максимальным значением диафрагмы F/1.4 и минимальным F/16, оптической схемой из 11 элементов в 8 группах, двумя кольцами управления, одной программируемой кнопкой на корпусе, кнопкой для блокировки кольца диафрагмы, минимальным расстоянием для фокусировки 81 см, 11-ти лепестковой диафрагмой, массой от 648 до 656 граммов в зависимости от байонета, интерфейсом USB-C для обновления прошивки, резьбой для светофильтра 77 мм, а также, белой, черной и черно-белой расцветками корпуса. Цена объектива на дебютном китайском рынке составила эквивалент 500 долларов.