Микроконтроллер Raspberry Pi RP2040

RAKwireless в этом месяце объявила, что использует микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 для создания своих новых модулей WisDuo LPWAN LoRa и WisBlock. Выпущенная ранее в этом году микросхема RP2040 - это первая микросхема собственного производства, которая будет поставляться компанией. Она оснащена двухъядерным процессором Arm Cortex-M0 + и 264 КБ статической оперативной памяти. Модули RAK11300 и RAK11310 теперь доступны на официальном сайте компании по цене 6,95 и 9,95 долларов.

Модуль RAK11300 WisDuo LPWAN - это модуль WisDuo, который дает вам мощность двухъядерного микроконтроллера Raspberry RP2040, работающего на частоте 133 МГц в паре с микросхемой приемопередатчика SX1262 LoRa, чтобы открыть для этого модуля мир подключения к LoRa и LoRaWAN