Minecraft выйдет на PlayStation VR

Скоро в популярную игру Minecraft можно будет поиграть на PlayStation VR. Обновление выйдет в виде бесплатного патча для всех игроков в конце этого месяца. «Все, у кого есть Minecraft на PlayStation 4, получат этот патч автоматически», - говорят в студии. «Загрузите этот патч, и вы получите доступ к новой функциональности Minecraft VR. Конечно, вам понадобится установка PS VR, чтобы ее использовать».

Стоит отметить, что версия Minecraft для PS VR будет на 100% той же игрой Minecraft, в которую вы можете играть каждый день. Игроки смогут использовать контроллер PS4, чтобы двигаться и действовать, глядя по сторонам с помощью гарнитуры PS VR. Будет два режима: на виртуальном экране (Living Room Mode) и от первого лица (Immersive Mode).
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