Многофункциональный защитный чехол для MacBook Pro

На краудфандинговой платформе Kickstarter появился удобный чехол Caramel, предназначенный для новых моделей Apple MacBook Pro

. Гаджет состоит из двух поликарбонатных панелей, плотно крепящихся на нижнюю поверхность и крышку ноутбука. У фиксирующейся на крышке части имеется встроенный хаб с приличным комплектом полезных разъёмов. Для их активации достаточно подключить чехол к разъёму USB-C, расположенному на левом торце ноутбука. На одной стороне хаба предусмотрены три USB 3.0, HDMI, один USB-C, поддерживающий зарядку с мощностью до 100 Вт.

То есть MacBook Pro сможет заряжаться непосредственно через Caramel. На верхней стороне хаба имеются слоты для карт памяти формата MicroSD и SD. Благодаря столь обширному арсеналу разъёмов к ноутбуку можно без проблем подключать жёсткие диски, флешки, внешние экраны и дополнительные манипуляторы. Caramel поможет вывести картинку с ноутбука на ТВ или монитор с разрешением до 4К.

Кроме того, чехол надёжно защитит ноутбук от проливаемых жидкостей и царапин. Он подходит для 15- и 13-дюймовых моделей ноутбуков от Apple. Сейчас его можно приобрести за 59 долларов.