Многопользовательский режим в Halo Infinite обеспечит 120 кадров в секунду Xbox Series X

Легендарная игра Halo возвращается с самой обширной из всех кампаний Master Chief и бесплатным многопользовательским режимом игры. Фанаты обрушили шквал негодования по поводу графической оболочки игры. Но трейлер отбросил сомнения и выглядит игра привлекательно. Microsoft и разработчик 343 Industries подтвердили, что игра Halo Infinite обеспечит 120 кадров в секунду в многопользовательском режиме на консоли Xbox Series X. Как и в большинстве онлайн-шутеров разработчики будут добавлять новый контент, который будет регулярно обновляться.

Официальный запуск Halo Infinite ожидается к концу года.