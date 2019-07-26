Мощная модель AMD Radeon RX 5700XT

Один из пользователей сайта Reddit опубликовал результаты тестирования своей референсной карты AMD Radeon RX 5700 XT в бенчмарке Firestrike Ultra. Важно отметить, что предварительно он разогнал её, подняв частоту до 2155 МГц, — на 400 МГц выше заводских показателей. В таком режиме ему удалось получить в тесте 6533 очка. Это больше, чем у GeForce RTX 2070 и даже GeForce RTX 2080 (6505 баллов).Представленная в прошлом месяце линейка видеокарт AMD Radeon RX 5700 на базе 7-нм графического чипа Navi 10 с архитектурой RDNA стала главным конкурентом RTX-серии от NVIDIA. Модель Radeon RX 5700 XT негласно считается «красным» аналогом GeForce RTX 2070, но тесты бенчмарков показывают, что она способна конкурировать и с более мощными видеокартами «зелёных».Стоимость новинки составит 699 долларов.