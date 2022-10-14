Мощная версия Huawei MateBook E Go появилась в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу вариант планшета Huawei MateBook E Go, построенного на платформе Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3. Ранее вышла версия на менее производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2. Новинка оценена в 740 долларов за конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ на твердотельном накопителе. Планшет также оснащается 12,35-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, двумя интерфейсами USB-C, батареей ёмкостью 45,8 Втч, массой 710 граммов, толщиной 7,68 мм, обложкой-клавиатурой и стилусом M Pencil.