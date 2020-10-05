Мобильные чипы Tiger Lake-H получат поддержку 128 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о процессорах Tiger Lake-H, которые предназначены для работы в производительных ноутбуках. Итак, нас ждут два варианта: четырехъядерные чипы с TDP 35 Вт и восьмиядерные процессоры с TDP 45 Вт с восемью и шестнадцатью потоками соответственно. Интегрированные в них графические ускорители будут характеризоваться 32 исполнительными блоками и декодированием видео в разрешении 8К и с частотой 60 к/с. CPU будут выполнены по 10-нм техпроцессу, а PCH – по 14-нанометровому. Также процессоры будут поддерживать до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 МГц и 20 линий PCIe Gen4, а еще 24 линии PCI 3.0 будет обеспечено PCH.