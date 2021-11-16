Мобильные процессоры Intel Core i7-12800H Alder Lake-P замечены в Geekbench

Предстоящая линейка мобильных процессоров Intel с новой технологией гибридного ядра носит кодовое название Alder Lake-P. В отличие от настольного компьютера Alder Lake-S, вариант P предполагался с меньшим бюджетом мощности, чтобы соответствовать различным форм-факторам. Сегодня мы увидим некоторые из первых тестов процессоров Alder Lake-P и сможем сравнить их с конкурирующими продуктами AMD. В списке Geekbench 5, обнаруженном BechLeaks, фигурирует процессор Intel Core i7-12800H с шестью производительными и восемью эффективными ядрами. Процессор работал на базовой частоте 2,8 ГГц, в то время как Geekbench не показал повышения тактовой частоты в представлении.

ЦП сумел набрать 1654 балла в одноядерных тестах и ​​9618 баллов в многоядерных. Если мы сравним это с AMD Ryzen 7 5800H, прямым конкурентом, процессор окажется быстрее на 25% и 35% в одноядерных и многоядерных процессах соответственно. Если предыдущее поколение Tiger Lake-H является эталоном, то чип Alder Lake-P показывает на 12% и 20% более высокие показатели одноядерных и многоядерных процессоров. Этот конкретный процессор является частью ноутбука GIGABYTE AORUS 15 YE4, который использовался для тестирования производительности Geekbench 5.