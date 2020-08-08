Мобильные процессоры Intel Tiger Lake будут представлены это осенью

Компания Intel подтвердила, что 2 сентября состоится официальное мероприятие посвященное запуску мобильных процессоров семейства Tiger Lake. Новое поколение процессоров будет основано на 10 нм. Линейка процессоров будет представлена ​​в трех вариантах, включая Tiger Lake-Y, Tiger Lake-U и Tiger Lake-H.

Процессоры серии Tiger Lake-U и Tiger Lake-Y будут иметь 4 ядра и 8 потоков, Tiger Lake-H получат до 8 ядер и 16 потоков. Процессоры будут иметь новые ядра Willow Cove, которые получили изменения дизайна кэша и оптимизацию функций. Компания также планирует представить графический процессор Intel Xe.