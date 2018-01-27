Модули кэш-памяти Intel Optane MEM M10 появились в Интернете

Свежие новости о SSD Optane 800P m.2 Intel не стоит на месте, несколько сайтов, показывающих цену предварительного заказа, для новых модулей «M10», это будут новые модули Optane.SSD серии M10 будут доступны в форм-факторе M.2 2280 и использовать интерфейс PCIe 3.0. В качестве устройства кеша они могут использоваться для хранения часто используемых данных, тогда как менее часто хранящиеся данные хранятся на более медленных носителях, например, традиционные старые SSD или жесткие диски.

Память Xpoint в Optane должна обеспечивать низкую задержку и большую пропускную способность, чем традиционные SSD. Модули M10 будут доступны по цене 47,58 долларов. Модели 16 ГБ, 82,03 долларов. А модели 32 ГБ и 154,37 долларов.