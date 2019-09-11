Модули памяти Thermaltake TOUGHRAM первый знакомство

В этом году Thermaltake выпустила множество модулей памяти, компания добавила еще одну модель памяти TOUGHRAM без водяного охлаждения.

Комплект TOUGHRAM поставляется с 10-слойной печатной платой и чипами Samsung и SK Hynix формата DDR4.

Оперативная память с частотами 3000 МГц, 3200 МГц и 3600 МГц. Конфигурация комплекта будет 2x8 ГБ для 16 ГБ памяти DDR4.

Модули поддерживают программное обеспечение Thermaltake RGB PLUS с голосовым управлением AI и синхронизацию с другими продуктами RGB.

Нет подробной информации о ценах, но эти модули скоро появятся в продаже.