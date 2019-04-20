Модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4 лидируют по площади подсветки

Компания ADATA Technology представила модули оперативной памяти XPG Spectrix D60G типоразмера DIMM DDR4.

Главная особенность новинок — подсвечиваемые изнутри матовые рассеиватели с граненой поверхностью. Площадь подсвечиваемой области достигает 60% всей поверхности модуля — что гораздо больше по сравнению с изделиями других производителей.

При помощи фирменной утилиты XPG RGB Sync пользователи могут настраивать подсветку модулей, выбирая различные режимы и эффекты в соответствии со своими предпочтениями. Предусмотрена возможность настройки яркости, частоты пульсаций и ряда других параметров. Так же для лучшего охлаждения микросхем на плате установлен металлический радиатор серебристого цвета.

В линейке XPG Spectrix D60G DDR4 представлены модули емкостью 16 Гбайт с поддержкой профилей Intel XMP 2.0, рассчитанные на работу с тактовыми частотами от 3000 до 4133 МГц и питание повышенным напряжением (1,35 либо 1,4 В в зависимости от модели).