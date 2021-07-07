Модули памяти ZADAK SPARK DDR5 предлагают скорость до 7200 МГц

Известный производитель компонентов для ПК компания ZADAK, анонсировала модули память SPARK DDR5 с RGB-подсветкой. Модули представлены емкостью 16 ГБ и 32 ГБ. Компания проделала большую работу над улучшением управления памяти. ZADAK SPARK DDR5 будет иметь меньшее напряжение, чем поколение модулей DDR4. Производитель заявляет, что их память способна работать на скорости от 4800 МГц до 7200 МГц.
Память будет протестирована на материнских платах известных производителей для обеспечения стабильности и надежности. Ожидается, что новые модули память ZADAK SPARK DDR5 выпустят к концу года.