Модули памяти addlink AddGame Spider S5 DDR5 представлены с частотой до 6000 МГц

Компания addlink объявила о выпуске оперативной памяти AddGame Spider S5 нового стандарта DDR5.

Модули памяти AddGame Spider S5 построены на протестированных и отборных чипах DDR5. AddGame Spider S5 оснащен алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло. Встроенный ECC снижает нагрузку на контроллер по исправлению ошибок и повышает стабильность системы при работе на высоких скоростях. Кроме того, модули имеют встроенную микросхему управления питанием (PMIC) для повышения стабильности. Spider S5 поддерживает технологию разгона Intel XMP 3.0. Кроме того, XMP 3.0 Spider S5 поставляется с технологией Intel Dynamic Memory Boost, которая позволяет памяти автоматически переключаться между высокой и низкой скоростью памяти в зависимости от используемого приложения. Память протестирована и совместима с процессорами Intel Core 12-го поколения.

AddGame Spider S5 выпускается в одиночных и двойных комплектах памяти с частотой DDR5-4800, DDR5-5600 и DDR5-6000 на 16 ГБ (8 ГБ x 2), 32 ГБ (16 ГБ x2), 64 ГБ (32 ГБ x 2).