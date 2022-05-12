Модули памяти addlink AddGame Spider S5 DDR5 представлены с частотой до 6000 МГц

Компания addlink объявила о выпуске оперативной памяти AddGame Spider S5 нового стандарта DDR5.

Модули памяти AddGame Spider S5 построены на протестированных и отборных чипах DDR5. AddGame Spider S5 оснащен алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло. Встроенный ECC снижает нагрузку на контроллер по исправлению ошибок и повышает стабильность системы при работе на высоких скоростях. Кроме того, модули имеют встроенную микросхему управления питанием (PMIC) для повышения стабильности. Spider S5 поддерживает технологию разгона Intel XMP 3.0. Кроме того, XMP 3.0 Spider S5 поставляется с технологией Intel Dynamic Memory Boost, которая позволяет памяти автоматически переключаться между высокой и низкой скоростью памяти в зависимости от используемого приложения. Память протестирована и совместима с процессорами Intel Core 12-го поколения.

AddGame Spider S5 выпускается в одиночных и двойных комплектах памяти с частотой DDR5-4800, DDR5-5600 и DDR5-6000 на 16 ГБ (8 ГБ x 2), 32 ГБ (16 ГБ x2), 64 ГБ (32 ГБ x 2).
Zalman разработала радиаторы ZM_MH10 для модулей памяти…
Zalman разработала радиаторы ZM_MH10 для модулей памятиКомпания Zalman разработала радиаторы ZM_MH10 для модулей памяти. Специальный набор радиаторов для модуле…
G.Skill представляет комплекты памяти Trident Z5 DDR5-6600 C…
G.Skill представляет комплекты памяти Trident Z5 DDR5-6600 CКомпания G.Skill объявила о выпуске высокоскоростной памяти DDR5-6600 CL34 32 ГБ (2x16 ГБ) со сверхнизкой…
Silicon Power представил модули памяти DDR5 UDIMM следующего…
Silicon Power представил модули памяти DDR5 UDIMM следующегоSilicon Power (SP) выпустил свой новейший модуль памяти UDIMM с новейшей революционной технологией DDR5. …
AMD Ryzen 7000 «Raphael» будет поставляться со встроенной по…
AMD Ryzen 7000 «Raphael» будет поставляться со встроенной поОжидаемые процессоры AMD Socket AM5 Ryzen 7000-й серии «Raphael» для настольных ПК будут поставляться со …
Goodram Industrial представил промышленную память SODIMM DDR…
Goodram Industrial представил промышленную память SODIMM DDRПольский бренд коммерческой и промышленной памяти расширяет предложение промышленных модулей памяти DDR4.…
Silicon Power анонсировала модули памяти DDR5 SO-DIMM для но…
Silicon Power анонсировала модули памяти DDR5 SO-DIMM для ноSilicon Power выпускает новейший модуль памяти SODIMM для ноутбуков с новейшей революционной технологией …
G.Skill выпускает память Ripjaws DDR5 SO-DIMM со скоростью д…
G.Skill выпускает память Ripjaws DDR5 SO-DIMM со скоростью дG.Skill выпускает первую память Ripjaws DDR5 SO-DIMM со скоростью до 5200 МГц. …
Sabrent представила модули памяти Rocket SO-DIMM DDR4-3200 C…
Sabrent представила модули памяти Rocket SO-DIMM DDR4-3200 CКомпания Sabrent представила модули памяти Rocket SO-DIMM DDR4-3200 CL22 доступными объемом 2x8 ГБ (16 ГБ…
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor