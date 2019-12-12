Модули памяти с жидкостным охлаждением

ADATA D80 XPG Spectrix это первая память которая реализовала жидкостное охлаждение на модулях памяти. Комплект модулей обладают скоростью 4133 МГц. Две планки по 8 Гб. Камера жидкостного охлаждения в верхней части оперативной памяти охлаждает плунжер, передавая ему тепло.

Дизайн XPG Spectrix D80 выглядит очень стильно. XPG Spectrix D80 использует тот же элемент управления освещением, который не изменился со времени предыдущей итерации оперативной памяти XPG Spectrix. Базовое напряжение составляет 1,35 В с таймингами 16-18-18. Комплект памяти доступен по цене от 140 долларов.