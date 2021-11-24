Monoprice расширяет линейку мониторов Dark Matter

Dark Matter, производитель высокопроизводительных и дорогих игровых аксессуаров и периферийных устройств от Monoprice, представил свои новые 34-дюймовые сверхширокие (UWQHD) и 49-дюймовые сверхширокие (DQHD) изогнутые мониторы. Два монитора воплощают в себе стремление бренда выводить на рынок продукты, которые не снижают производительность и ценность.

Изогнутый игровой монитор с диагональю 49 дюймов обеспечивает потрясающее кинематографическое поле обзора для работы, игр и всего остального. Он предлагает площадь поверхности, эквивалентную двум 27-дюймовым мониторам с соотношением сторон 16: 9, расположенным рядом, но без каких-либо разрывов изображения. Эргономичный изгиб 1800R улучшает отображение и снижает нагрузку на глаза, а технология Quantum LCD улучшает визуальные эффекты, обеспечивая реалистичную точность цветопередачи, более глубокий черный цвет и большую яркость.

34-дюймовый сверхширокий игровой монитор обеспечивает на 35% больше места на рабочем столе, чем традиционный дисплей QHD с соотношением сторон 16: 9. Тонкая кривизна 1500R обеспечивает отличную эргономику для долгих рабочих дней и длительных игровых сессий. Технология квантового ЖК-дисплея обеспечивает более широкую цветовую гамму для превосходной точности цветопередачи,а также повышенной яркости и контрастности.

Комментарии и отзывы Monoprice Dark Matter
Представлен 144-Гц монитор Gigabyte G34WQC A …
Представлен 144-Гц монитор Gigabyte G34WQC A Компания Gigabyte представила геймерский монитор G34WQC A, который получил 34-дюймовую VA-панель с разреш…
ASUS представляет проектор ProArt Projector A1 с сертификаци…
ASUS представляет проектор ProArt Projector A1 с сертификациКомпания ASUS представила ProArt Projector A1 – первый в мире проектор с сертификацией Calman Verified. …
Представлен монитор Samsung 24S40VA с встроенной веб-камерой…
Представлен монитор Samsung 24S40VA с встроенной веб-камеройКомпания Samsung представила новый монитор для офисного пользования 24S40VA. …
Монитор Acer CB273U предназначен для дизайнеров…
Монитор Acer CB273U предназначен для дизайнеровКомпания Acer пополнила ассортимент мониторов для дизайнеров и фотографов моделью CB273U, которая получил…
BenQ анонсировала сверхширокий изогнутый монитор EW3880R…
BenQ анонсировала сверхширокий изогнутый монитор EW3880RBenQ пополнила ассортимент мониторов новой модель EW3880R. …
Представлен игровой 4K-монитор Gigabyte M32U…
Представлен игровой 4K-монитор Gigabyte M32UКомпания Gigabyte представила геймерский монитор M32U, который получил 31,5-дюймовую IPS-матрицу с разреш…
Eizo выпускает монитор для офиса FlexScan EV2485…
Eizo выпускает монитор для офиса FlexScan EV2485Компания Eizo объявила о выпуске нового офисного монитора FlexScan EV2485. Новинка обладает безрамочным д…
TCL CSOT планирует выпустить 32-дюймовый игровой 4K монитор …
TCL CSOT планирует выпустить 32-дюймовый игровой 4K монитор Компания TCL China Star Optoelectronics Technology недавно объявила о планах выпустить 32-дюймовую изогну…
Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"
Обзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVMОбзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVM
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
Обзор Samsung Odyssey G5 C27G55TQW. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 C27G55TQW. Игровой монитор 144 Гц
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor