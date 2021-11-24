Monoprice расширяет линейку мониторов Dark Matter

Dark Matter, производитель высокопроизводительных и дорогих игровых аксессуаров и периферийных устройств от Monoprice, представил свои новые 34-дюймовые сверхширокие (UWQHD) и 49-дюймовые сверхширокие (DQHD) изогнутые мониторы. Два монитора воплощают в себе стремление бренда выводить на рынок продукты, которые не снижают производительность и ценность.

Изогнутый игровой монитор с диагональю 49 дюймов обеспечивает потрясающее кинематографическое поле обзора для работы, игр и всего остального. Он предлагает площадь поверхности, эквивалентную двум 27-дюймовым мониторам с соотношением сторон 16: 9, расположенным рядом, но без каких-либо разрывов изображения. Эргономичный изгиб 1800R улучшает отображение и снижает нагрузку на глаза, а технология Quantum LCD улучшает визуальные эффекты, обеспечивая реалистичную точность цветопередачи, более глубокий черный цвет и большую яркость.

34-дюймовый сверхширокий игровой монитор обеспечивает на 35% больше места на рабочем столе, чем традиционный дисплей QHD с соотношением сторон 16: 9. Тонкая кривизна 1500R обеспечивает отличную эргономику для долгих рабочих дней и длительных игровых сессий. Технология квантового ЖК-дисплея обеспечивает более широкую цветовую гамму для превосходной точности цветопередачи,а также повышенной яркости и контрастности.