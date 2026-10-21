Обзор и тесты Philips Evnia 32M2C5501. Игровой 32-дюймовый VA-монитор с подсветкой Ambiglow

Современными игровыми мониторами сейчас сложно удивить, высокая частота обновления матрицы с низкими задержками, игровые ассистенты, широкие углы обзора, выбор интерфейсов подключения под настольный ПК, ноутбук и игровую консоль – все это встречается довольно часто. Но есть и модели с уникальной функцией, которая визуально увеличивает выводимое изображение и наполняет комнату светом, это монитор Philips Evnia 32M2C5501 с подсветкой Ambiglow, которая размещена на тыльной стороне корпуса и меняющая цвет в зависимости от происходящего на экране.

Обзор и тесты Philips Evnia 32M2C5501

Как и в случае с технологией Ambilight в телевизорах Philips, она усиливает спецэффекты и улучшает погружение в происходящее на экране. Создаваемый ореол вокруг монитора воспринимается как расширение основной части матрицы и размывает границы изображения. Помимо этого, он может похвастать частотой обновления 180 Гц и заявленным временем отклика 0,5 мс (MPRT) с функцией Smart MBR, поддержкой HDR10, яркостью 300 кд/м2 и цветовым охватом 122% sRGB и 92% DCI-P3.

Комплектация

Поставляется в коробке из транспортировочного картона с логотипом бренда, общими данными по характеристикам и штампованными ручками по краям. Внутри надежно зафиксирован в пенопласт и пакет-пенку. Комплектующие распределены по отсекам во внешней части паллеты.

комплектация Philips Evnia 32M2C5501

Покупатель получает подставку, кабель HDMI, кабель DisplayPort, руководство пользователя, калибровочную таблицу, гарантийный талон. Все кабели с белой оплеткой, мелочь, но эта мелочь позволяет аккуратно организовать свое рабочее место.

комплектация Philips Evnia 32M2C5501

Подставка в разобранном виде состоит из основания и стойки. Соединяются при помощи винта, который можно будет затянуть без использования крестовой отвертки. Основание выполнено в минималистичном стиле с направленными в сторону лучами с текстурой под искусственный камень.

подставка Philips Evnia 32M2C5501

На тыльной стороне стойки есть фиксатор, используемый для укладки питающего и интерфейсного кабелей. В верхней части язычок под размещение игровой гарнитуры.

подставка Philips Evnia 32M2C5501

Стоит монитор на подставке устойчиво. Можно менять высоту расположения панели в пределах 130 мм и наклонять ее вперед (+20 градусов) и назад (-5 градусов). Перевод в портретный режим не поддерживается, что с учетом изогнутой панели не является проблемой. При этом поддерживается возможность установки на VESA-100 крепеж.

подставка Philips Evnia 32M2C5501

Внешний вид

Монитор выполнен в белоснежном корпусе и Philips Evnia 32M2C5501 будет хорошо смотреться на любом рабочем месте, организованном как под игры, так и творчество.

внешний вид Philips Evnia 32M2C5501

Его отличают узкие боковые рамки. Три основные менее 5 мм, без пластиковой окантовки, и нижняя белого цвета, в углу которой выведен светодиодный индикатор активности с регулируемой яркостью и логотип бренда. Эту модель можно использовать в сеттинге из нескольких панелей с минимальными границами между панелями.

внешний вид Philips Evnia 32M2C5501

Установлена 31.5-дюймовая Fast VA-матрица с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Она изогнута с радиусом 1500R и при такой диагонали изображение на ней воспринимается лучше, сохраняя контроль в боковых зонах при игре в шутеры.

внешний вид Philips Evnia 32M2C5501

Разрешение этого монитора дает баланс между визуальными эффектами, детализацией картинки и нагрузкой на железо источника сигнала. Игры, фильмы, текст в браузерах выглядят на нем шикарно, включая низкие задержки ввода с частотой обновления 180 Гц и Smart MBR 0.5 мс. За время длительной эксплуатации с настольным ПК и игровой консолью PS5 Pro не заметил проблем с размытием и замедлениями.

внешний вид Philips Evnia 32M2C5501

Для ввода изображения доступны два HDMI 2.0 (144 Гц при 2560х1440) и один DisplayPort 2.2 (180 Гц при 2560х1440). Поддерживает AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC Compatible. Тип подсветки – W-LED с яркостью 300 кд/м2 с HDR10.

внешний вид Philips Evnia 32M2C5501

Задняя крышка Philips Evnia 32M2C5501 из пластика белого цвета с вентиляционными отверстиями в верхней части с пассивным отводом тепла и усиленной центральной частью. Интересная геометрия поверхности с квадратными плоскостями, соединяемыми между собой под углом.

внешний вид Philips Evnia 32M2C5501

По периметру размещено 16 светодиодов, отвечающих за работу технологии Ambiglow. По четыре справа и слева и восемь в верхней части. У самого режима есть несколько вариантов работы, переключаемых в меню. Наибольший интерес представляет динамическое изменение под управлением встроенного контроллера, анализирующего выводимое изображение и подбирающего яркость и цвет в реальном времени.

внешний вид Philips Evnia 32M2C5501

Это отлично работает в играх, причем разных жанров, так и во время просмотра фильмов и сериалов. Испытывал ее в Ace Combat 8 и Active Matter. Варианты со статичным свечением или пульсацией можно использовать для создания общей атмосферы на своем рабочем месте.

внешний вид Philips Evnia 32M2C5501

Управление

Управляется монитор при помощи пятипозиционного джойстика, размещенного на тыльной части корпуса. Меню на русском языке, структурировано. В нижней части его выводятся ключевые параметры работы.

управление Philips Evnia 32M2C5501

Во вкладке Smart Image готовый набор профилей (Стандарт, FPS, Гонки, RTS, Кино, Игра-1, Игра-2, LowBlue, EasyRead). Каждый под свой тип контента и в каждом можно вручную под себя откорректировать яркость, контраст, гамму, резкость, цветовую температуру.

управление Philips Evnia 32M2C5501

В Game Mode собраны опции игрового ассистента. Включение адаптивной синхронизации кадров и Smart MBR. Вывод перекрестия прицела. Увеличение информативности в тенях. Снижение задержек и умная частота кадров.

управление Philips Evnia 32M2C5501

Отдельная вкладка для управления Ambiglow. Доступны режимы: следование за видео, сдвиг цвета, волна цвета, пульсация, звездная ночь и статичный режим. Автоматический или ручной вывод изображения.

управление Philips Evnia 32M2C5501

Изменение громкости. Монитор позволяет подключить проводные наушники, 3.5 мм разъем расположен рядом с DisplayPort и HDMI.

управление Philips Evnia 32M2C5501

Системные настройки. Выбор языка интерфейса. Изменение положения меню и его прозрачности. Изменение яркости светодиодного индикатора активности и возможность полного его отключения.

Тесты

Для тестирования монитор Philips Evnia 32M2C5501 был подключен при помощи DisplayPort кабеля и изучен с помощью калибратора в двух режимах работы: Стандарт и Игра-1.

Стандарт

При заявленном уровне яркости в 300 кд/м2 на полной яркости получили 394 кд/м2. Поле подсветки равномерно, без засветов по периметру. Углы обзора широкие, картинка не искажается.

тесты Philips Evnia 32M2C5501

тесты Philips Evnia 32M2C5501

До калибровки получили 100% охват пространства sRGB и 91% P3. С ним можно монтировать видеоролики, проводить стриминговые трансляции и обрабатывать фото на любительском уровне.

тесты Philips Evnia 32M2C5501

тесты Philips Evnia 32M2C5501

Игры-1

тесты Philips Evnia 32M2C5501

тесты Philips Evnia 32M2C5501

Итоги

Philips Evnia 32M2C5501 предлагает все, чего ожидаешь от игрового монитора и даже больше. Это красивый монитор с динамичной подсветкой Ambiglow со встроенным контроллером, анализирующим изображение и меняющим подсветку в реальном времени, с изогнутой и быстрой матрицей VA с диагональю 31.5 дюйма, разрешением 1440p и частотой обновления 180 Гц, функциями игрового ассистента, обеспечивающего преимущества в играх, актуальным набором интерфейсов, структурированным меню на русском языке. Все это со вкусным ценником на фоне моделей конкурентов с гарантийным обслуживанием в России.
Что может в нем не устроить? Отсутствие встроенной акустики, но многие ли пользуются как основной?
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Обзор и тесты Philips Evnia 32M2C5501. Игровой 32-дюймовый VA-монитор с подсветкой AmbiglowОбзор и тесты Philips Evnia 32M2C5501. Игровой 32-дюймовый VA-монитор с подсветкой Ambiglow
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