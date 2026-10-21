Обзор и тесты Philips Evnia 32M2C5501. Игровой 32-дюймовый VA-монитор с подсветкой Ambiglow

Как и в случае с технологией Ambilight в телевизорах Philips, она усиливает спецэффекты и улучшает погружение в происходящее на экране. Создаваемый ореол вокруг монитора воспринимается как расширение основной части матрицы и размывает границы изображения. Помимо этого, он может похвастать частотой обновления 180 Гц и заявленным временем отклика 0,5 мс (MPRT) с функцией Smart MBR, поддержкой HDR10, яркостью 300 кд/м2 и цветовым охватом 122% sRGB и 92% DCI-P3.
Покупатель получает подставку, кабель HDMI, кабель DisplayPort, руководство пользователя, калибровочную таблицу, гарантийный талон. Все кабели с белой оплеткой, мелочь, но эта мелочь позволяет аккуратно организовать свое рабочее место.
Подставка в разобранном виде состоит из основания и стойки. Соединяются при помощи винта, который можно будет затянуть без использования крестовой отвертки. Основание выполнено в минималистичном стиле с направленными в сторону лучами с текстурой под искусственный камень.
На тыльной стороне стойки есть фиксатор, используемый для укладки питающего и интерфейсного кабелей. В верхней части язычок под размещение игровой гарнитуры.
Стоит монитор на подставке устойчиво. Можно менять высоту расположения панели в пределах 130 мм и наклонять ее вперед (+20 градусов) и назад (-5 градусов). Перевод в портретный режим не поддерживается, что с учетом изогнутой панели не является проблемой. При этом поддерживается возможность установки на VESA-100 крепеж.
Его отличают узкие боковые рамки. Три основные менее 5 мм, без пластиковой окантовки, и нижняя белого цвета, в углу которой выведен светодиодный индикатор активности с регулируемой яркостью и логотип бренда. Эту модель можно использовать в сеттинге из нескольких панелей с минимальными границами между панелями.
Установлена 31.5-дюймовая Fast VA-матрица с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Она изогнута с радиусом 1500R и при такой диагонали изображение на ней воспринимается лучше, сохраняя контроль в боковых зонах при игре в шутеры.
Разрешение этого монитора дает баланс между визуальными эффектами, детализацией картинки и нагрузкой на железо источника сигнала. Игры, фильмы, текст в браузерах выглядят на нем шикарно, включая низкие задержки ввода с частотой обновления 180 Гц и Smart MBR 0.5 мс. За время длительной эксплуатации с настольным ПК и игровой консолью PS5 Pro не заметил проблем с размытием и замедлениями.
Для ввода изображения доступны два HDMI 2.0 (144 Гц при 2560х1440) и один DisplayPort 2.2 (180 Гц при 2560х1440). Поддерживает AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC Compatible. Тип подсветки – W-LED с яркостью 300 кд/м2 с HDR10.
Задняя крышка Philips Evnia 32M2C5501 из пластика белого цвета с вентиляционными отверстиями в верхней части с пассивным отводом тепла и усиленной центральной частью. Интересная геометрия поверхности с квадратными плоскостями, соединяемыми между собой под углом.
По периметру размещено 16 светодиодов, отвечающих за работу технологии Ambiglow. По четыре справа и слева и восемь в верхней части. У самого режима есть несколько вариантов работы, переключаемых в меню. Наибольший интерес представляет динамическое изменение под управлением встроенного контроллера, анализирующего выводимое изображение и подбирающего яркость и цвет в реальном времени.
Это отлично работает в играх, причем разных жанров, так и во время просмотра фильмов и сериалов. Испытывал ее в Ace Combat 8 и Active Matter. Варианты со статичным свечением или пульсацией можно использовать для создания общей атмосферы на своем рабочем месте.
Во вкладке Smart Image готовый набор профилей (Стандарт, FPS, Гонки, RTS, Кино, Игра-1, Игра-2, LowBlue, EasyRead). Каждый под свой тип контента и в каждом можно вручную под себя откорректировать яркость, контраст, гамму, резкость, цветовую температуру.
В Game Mode собраны опции игрового ассистента. Включение адаптивной синхронизации кадров и Smart MBR. Вывод перекрестия прицела. Увеличение информативности в тенях. Снижение задержек и умная частота кадров.
Отдельная вкладка для управления Ambiglow. Доступны режимы: следование за видео, сдвиг цвета, волна цвета, пульсация, звездная ночь и статичный режим. Автоматический или ручной вывод изображения.
Изменение громкости. Монитор позволяет подключить проводные наушники, 3.5 мм разъем расположен рядом с DisplayPort и HDMI.
Системные настройки. Выбор языка интерфейса. Изменение положения меню и его прозрачности. Изменение яркости светодиодного индикатора активности и возможность полного его отключения.
До калибровки получили 100% охват пространства sRGB и 91% P3. С ним можно монтировать видеоролики, проводить стриминговые трансляции и обрабатывать фото на любительском уровне.