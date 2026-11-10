AOC представила монитор с уникальной технологией OLED

Сегодня компания AOC представила в Китае новый 31,5-дюймовый монитор U32U4, построенный на базе новейшей технологии QD-OLED от Samsung Display. Новинка получила разрешение 4K и частоту обновления 120 Гц — модель позиционируется как универсальное решение для профессиональной работы с цветом и современных игр. В мониторе используется пятислойная OLED-структура Penta Tandem. Вместо одного слоя излучающих элементов конструкция распределяет электрическую нагрузку между пятью слоями — благодаря этому пиковая яркость в режиме HDR достигает 1000 нит, а нагрузка на отдельные органические материалы снижается. Кроме того, теоретически, это должно положительно сказаться на энергоэффективности и сроке службы панели. Время отклика составляет всего 0,03 мс, а статическая контрастность достигает 1 500 000:1.

Для повышения долговечности OLED-панели AOC добавила слой теплоотвода на основе графена — он отводит тепло от экрана и снижает риск выгорания пикселей. Кроме того, дисплей получил специальное антибликовое покрытие чёрного цвета, которое уменьшает отражение внешнего освещения — это должно помочь избежать потери насыщенности изображения, характерной для глянцевых OLED-экранов в ярко освещённых помещениях. U32U4 поддерживает 10-битную цветопередачу, охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB. По заявлению AOC, каждый экземпляр проходит заводскую калибровку по 32 цветовым осям, благодаря чему отклонение Delta E составляет менее 1.