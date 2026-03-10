Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома

Используя проектор можно превратить комнату в квартире в кинотеатр для просмотра фильмов и сериалов в квартире. Сейчас выбор проектор очень большой, выбрать можно в разном ценовом сегменте, от профессиональных и даже есть портативные модели. У нас в центре внимания доступный проектор CAIVVEI 444 для комфортной и зрелищной домашней эксплуатации с высокотехнологичным оснащением для полного погружения с Dolby Atmos.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с эффектным оформлением и пластиковой ручкой для переноски. Комплект включает дополнительный фильтр, питающий кабель, HDMI-кабель, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и краткая документация для пульта.

Внешний вид

Корпус проектора выполнен из пластика серого цвета с практичным покрытием, на котором не задерживается пыль. Габариты характерные для такого типа устройств, он компактен, для его размещения не потребуется дополнительные аксессуары. Интересная геометрия с расположенными под разными углами панелями.

На основании четыре прорезиненные ножки, размещенные по периметру. На нанесенных наклейках приведены ключевые рекомендации по безопасной эксплуатации.

На фронтальной стороне по центру выдвижная ножка и у нее есть несколько промежуточных положений. На ровной поверхности стоит проектор устойчиво.

Еще один механический регулятор на лицевой стороне отвечает за положение защитной крышки. В транспортировочном положении или на время хранения будет предотвращать появление царапин на стеклянной линзе.

Правее от объектива камера и набор сенсоров, отвечающих за коррекцию искажений, автоматическую фокусировку. Проектор не требует ручной настройки, корректировка изображения будет проведена автоматом в зависимости от плоскости проецирования.

Используется герметичный механизм DMS. На его боковой грани выдвижной лоток с противопылевым фильтром. Необходимо будет его периодически чистить. В комплекте также производитель предусмотрел сменный. Это обеспечит сохранность матрицы, еще одна рекомендация касается соблюдения интервала в 3 часа с последующим 1 часом для отдыха.

Максимально CAIVVEI 444 выдает проекцию диагональю 300 дюймов (760 сантиметров). Поддерживается разрешение 4К, но нативное Full HD. Подсветка белого поля равномерен, изображение четкое. Контрастность по ANSI высокая. Максимальный уровень яркости до 14300 люмен.

На верхней грани зона с сенсорными кнопками. С помощью них можно осуществлять навигацию по меню управления, вести настройки, менять источник сигнала.

С тыльной стороны панель интерфейсов. Она включает ИК-датчик, RJ-45 с гигабитным интерфейсом, вывод на наушники или акустику, AV-вход, VGA, два HDMI, два USB. Беспроводные интерфейсы включают скоростной Wi-Fi 6 и Bluetooth.

Набор отличный, можно подключать современные и устаревшие источники изображения, периферию, накопители. Проводной и беспроводной доступ в сеть. Второй HDMI можно использовать не только для дополнительного источника сигнала, но и соединить с саундбаром или AV-ресивером. Есть и встроенный динамик, громкость у него умеренная.

В комплекте с проектором идет компактный пульт ДУ с NFC-меткой. Он включает необходимый набор кнопок для быстрого доступа к ключевым функциям. На нем есть встроенный микрофон.

Еще одним способом взаимодействия с проектором является смартфон. Используя приложения получаем возможность дистанционного управления.

Софт

Для него доступно бесплатное приложение с упрощенным подключением через NFC-метку. Проверяли работу на iPhone и Android смартфоне. В нем есть виртуальный пульт ДУ. Помимо этого можно проецировать экран смартфона, фото, видео, звук и сам рабочий стол. Отлично подходит для видео или поиграть в игру с размеренным геймплеем на смартфоне, контент с высоким битрейтом смотреть неудобно, для него оптимально использовать проводное подключение или съемный накопитель.

Есть функция примечаний к выводимым фотографиям. Для трансляции помимо приложения также можно использовать AirPlay. Отправить изображение с планшета или ноутбука Apple. При наличии качественного соединения работало без видимых подтормаживаний.

Интерфейс

Интерфейс переведен на русский язык, работает система стабильно и сама оболочка отзывчивая. В основе Android с собственной фирменной оболочкой. Есть несколько встроенный магазин приложений, а также доступна свободная установка APK-приложений. Подходит любой софт, рассчитанный на Smart TV.

При этом важно отметить, что можно использовать и вне оболочки, выбрав один из доступных источников сигнала. Подключить PlayStation или Xbox, ТВ-приставку, ноутбук или компьютер.

Воспроизвести файл с внутренней памяти проектора или подключенной флешки. Поддерживаются все популярные форматы и кодеки. За время эксплуатации просмотрели второй сезон Fallout и вторую часть Аватара с минимальным сжатием. Ровное воспроизведение, без рывков и зависания.

В разделе настроек можно управлять сетью, соединение по Bluetooth, изображением, звуком, проекцией, приложениями и системными параметрами.

Несколько вариантов проекции, Zoom Adgour, автоматическая фокусировка и смещение, автоматическое отключение подсветки для защиты линзы и матрицы, коррекция по горизонтали и вертикали проекции. Три профиля для вывода звука: стандартный, фильмы, музыка. Усиление баса или высоких частот. Также несколько режимов для изображения. Коррекция яркости, контраста, насыщенности, оттенка, резкости, цветовой температуры.

Итоги

CAIVVEI 444 – проектор все-в-одном, сочетающий в себе высокое качество изображения с диагональю до 300 дюймов, операционную систему с возможностью установки приложений, актуальный набор проводных и беспроводных интерфейсов, , возможность управления с пульта ДУ, клавиатуры, мышки и смартфона, защиту матрицы от пыли и сменный фильтр в комплекте, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, автоматическую корректировку. Отличное решение для создания атмосферы кинотеатра у себя дома.