Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 24-дюймовый монитор 200 Гц

Состоит подставка из основания с направленными в сторону лучами и стойки. Минимальное количество пластика и преобладание металла обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации.
Сборка простая. Соединяются элементы винтом. После этого в собранном виде пристегивается к крышке монитора. По центру стойки есть вырез, который можно будет использовать для кабель-менеджмента, собирая питающий и интерфейсный кабели в общий пучок.
Изменение угла наклона панели, регулировка высоты расположения. Поддерживается перевод в портретный режим.
У монитора строгое внешнее исполнение в безрамочном дизайне. Покрытие экрана матовое. Три узкие боковые рамки по периметру и декоративная с логотипом по центру внизу. Данная модель подходит под сеттинг из нескольких панелей.
Задняя крышка монитора с матовым покрытием. Центральная часть корпуса усилена. Место крепления подставки скрывает нишу для монтажа VESA-100 кронштейна.
На крышке помимо логотипа бренда Bloody, есть стилизованная зона с подсветкой. Многоцветная. В углу пятипозиционный джойстик для взаимодействия со встроенным меню и механическая кнопка питания.
Разъемы сосредоточены на общей колодке, направленной вниз. Набор интерфейсов для подключения источника сигнала у BLOODY MN251F включает DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1. Рядом гнездо питания для внешнего блока питания, 3.5 мм аудиоразъем для вывода звука на наушники. Есть встроенные динамики по 2 Вт.
USB 3.0 разъем, используемый для соединения с ПК. Расположен хаб на боковой грани. К нему можно подключить внешний диск или адаптер беспроводной периферии.
Установлена 24.5-дюймовая IPS матрица с разрешением Full HD. При подключении через DisplayPort частота обновления 200 Гц. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync.
Хорошая детализация, без видимых отдельных пикселей. В динамичных играх, а проверяли на нем Arc Raiders, Battlefield 6 и Escape from Tarkov, демонстрировалась высокая плавность изображения, отсутствие рывков.
Также монитор достойно себя показал в рабочих сценариях. Углы обзора у него широкие. Подсветка в нашем экземпляре равномерна по всей площади, засветы по периметру отсутствовали. Цветопередача без искажения. 10-битная глубина цвета (8 бит + FRC).
В основной части раздел «ИЗОБРАЖЕНИЕ»: яркость, контрастность, уровень черного, резкость, DCR, формат и HDR.
Настройка цвета содержит заводские профили под определенные сценарии. Гамма, Low Blu Light, режим цвета, ручная корректировка по цветам.
Изменение громкости встроенных динамиков и отключение звука.
Игровой режим включает Adaptive Sync, время отклика, MPRT, вывод перекрестия прицела, таймер и частоту обновления.
Прицел красного цвета выводится в центральной части.
Монитор был проверен с помощью калибратора в трех предустановленных с завода профилях. Это стандартный, sRGB и FPS.