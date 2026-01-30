Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 24-дюймовый монитор 200 Гц

Одним из самых распространённых форматов при выборе игрового монитора – 24 дюйма. Именно такие мониторы чаще всего стоят на столах при проведении киберспортивных состязаний. Оптимальное соотношение сторон и площади, высокий уровень контроля происходящего на карте и при этом возможность развернуть свое рабочее место даже при ограниченном пространстве. Изучаемый сегодня BLOODY MN251F при разрешении Full HD выдает частоту обновления 200 Гц. Установлена матрица 10 бит IPS с широкими углами обзора и яркими цветами.

Комплектация и сборка

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с изображением логотипа бренда. Комплект включает внешний блок питания, кабель USB, кабель DisplayPort, гарантийный талон, руководство пользователя и подставку в разобранном виде.

Состоит подставка из основания с направленными в сторону лучами и стойки. Минимальное количество пластика и преобладание металла обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации.

Сборка простая. Соединяются элементы винтом. После этого в собранном виде пристегивается к крышке монитора. По центру стойки есть вырез, который можно будет использовать для кабель-менеджмента, собирая питающий и интерфейсный кабели в общий пучок.

Изменение угла наклона панели, регулировка высоты расположения. Поддерживается перевод в портретный режим.

Внешний вид

У монитора строгое внешнее исполнение в безрамочном дизайне. Покрытие экрана матовое. Три узкие боковые рамки по периметру и декоративная с логотипом по центру внизу. Данная модель подходит под сеттинг из нескольких панелей.

Задняя крышка монитора с матовым покрытием. Центральная часть корпуса усилена. Место крепления подставки скрывает нишу для монтажа VESA-100 кронштейна.

На крышке помимо логотипа бренда Bloody, есть стилизованная зона с подсветкой. Многоцветная. В углу пятипозиционный джойстик для взаимодействия со встроенным меню и механическая кнопка питания.

Разъемы сосредоточены на общей колодке, направленной вниз. Набор интерфейсов для подключения источника сигнала у BLOODY MN251F включает DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1. Рядом гнездо питания для внешнего блока питания, 3.5 мм аудиоразъем для вывода звука на наушники. Есть встроенные динамики по 2 Вт.

USB 3.0 разъем, используемый для соединения с ПК. Расположен хаб на боковой грани. К нему можно подключить внешний диск или адаптер беспроводной периферии.

Установлена 24.5-дюймовая IPS матрица с разрешением Full HD. При подключении через DisplayPort частота обновления 200 Гц. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync.

Хорошая детализация, без видимых отдельных пикселей. В динамичных играх, а проверяли на нем Arc Raiders, Battlefield 6 и Escape from Tarkov, демонстрировалась высокая плавность изображения, отсутствие рывков.

Также монитор достойно себя показал в рабочих сценариях. Углы обзора у него широкие. Подсветка в нашем экземпляре равномерна по всей площади, засветы по периметру отсутствовали. Цветопередача без искажения. 10-битная глубина цвета (8 бит + FRC).

Управление

Нажатие на пятипозиционный джойстик выводит сервисное меню в правой части: меню, режим изображения, прицел и выбор источника.

В основной части раздел «ИЗОБРАЖЕНИЕ»: яркость, контрастность, уровень черного, резкость, DCR, формат и HDR.

Настройка цвета содержит заводские профили под определенные сценарии. Гамма, Low Blu Light, режим цвета, ручная корректировка по цветам.

Изменение громкости встроенных динамиков и отключение звука.

Игровой режим включает Adaptive Sync, время отклика, MPRT, вывод перекрестия прицела, таймер и частоту обновления.

Тесты

Прицел красного цвета выводится в центральной части.В BLOODY MN251F установлена матрица SG2451B03-3 и CSOT. Заявленный уровень максимальной яркости 320 КД/М2. Статическая контрастность 1000:1. Цветовой охват 1.07 млрд. Время отклика GtG 5 мс.

Стандартный

Монитор был проверен с помощью калибратора в трех предустановленных с завода профилях. Это стандартный, sRGB и FPS.

FPS

sRGB

Итоги

BLOODY MN251F – доступный 24-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 200 Гц. Плавная картинка, хорошее качество цветопередачи, отсутствие бликов, встроенный USB-хаб, адаптивная синхронизация частоты кадров, матовое покрытие матрицы без бликов, удобное меню управления с детальными настройками, актуальные интерфейсы для подключения источника сигнала, встроенные динамики.