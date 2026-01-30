Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 24-дюймовый монитор 200 Гц

Одним из самых распространённых форматов при выборе игрового монитора – 24 дюйма. Именно такие мониторы чаще всего стоят на столах при проведении киберспортивных состязаний. Оптимальное соотношение сторон и площади, высокий уровень контроля происходящего на карте и при этом возможность развернуть свое рабочее место даже при ограниченном пространстве. Изучаемый сегодня BLOODY MN251F при разрешении Full HD выдает частоту обновления 200 Гц. Установлена матрица 10 бит IPS с широкими углами обзора и яркими цветами.

Комплектация и сборка

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с изображением логотипа бренда. Комплект включает внешний блок питания, кабель USB, кабель DisplayPort, гарантийный талон, руководство пользователя и подставку в разобранном виде.

комплектация BLOODY MN251FР

Состоит подставка из основания с направленными в сторону лучами и стойки. Минимальное количество пластика и преобладание металла обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации.

Сборка BLOODY MN251FР

Сборка простая. Соединяются элементы винтом. После этого в собранном виде пристегивается к крышке монитора. По центру стойки есть вырез, который можно будет использовать для кабель-менеджмента, собирая питающий и интерфейсный кабели в общий пучок.

подставка BLOODY MN251FР

Изменение угла наклона панели, регулировка высоты расположения. Поддерживается перевод в портретный режим.

подставка BLOODY MN251FР

Внешний вид

внешний вид BLOODY MN251FР

У монитора строгое внешнее исполнение в безрамочном дизайне. Покрытие экрана матовое. Три узкие боковые рамки по периметру и декоративная с логотипом по центру внизу. Данная модель подходит под сеттинг из нескольких панелей.

внешний вид BLOODY MN251FР

Задняя крышка монитора с матовым покрытием. Центральная часть корпуса усилена. Место крепления подставки скрывает нишу для монтажа VESA-100 кронштейна.

внешний вид BLOODY MN251FР

На крышке помимо логотипа бренда Bloody, есть стилизованная зона с подсветкой. Многоцветная. В углу пятипозиционный джойстик для взаимодействия со встроенным меню и механическая кнопка питания.

внешний вид BLOODY MN251FР

Разъемы сосредоточены на общей колодке, направленной вниз. Набор интерфейсов для подключения источника сигнала у BLOODY MN251F включает DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1. Рядом гнездо питания для внешнего блока питания, 3.5 мм аудиоразъем для вывода звука на наушники. Есть встроенные динамики по 2 Вт.

внешний вид BLOODY MN251FР

USB 3.0 разъем, используемый для соединения с ПК. Расположен хаб на боковой грани. К нему можно подключить внешний диск или адаптер беспроводной периферии.

внешний вид BLOODY MN251FР

Установлена 24.5-дюймовая IPS матрица с разрешением Full HD. При подключении через DisplayPort частота обновления 200 Гц. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync.

внешний вид BLOODY MN251FР

Хорошая детализация, без видимых отдельных пикселей. В динамичных играх, а проверяли на нем Arc Raiders, Battlefield 6 и Escape from Tarkov, демонстрировалась высокая плавность изображения, отсутствие рывков.

внешний вид BLOODY MN251FР

Также монитор достойно себя показал в рабочих сценариях. Углы обзора у него широкие. Подсветка в нашем экземпляре равномерна по всей площади, засветы по периметру отсутствовали. Цветопередача без искажения. 10-битная глубина цвета (8 бит + FRC).

внешний вид BLOODY MN251FР

Управление

Нажатие на пятипозиционный джойстик выводит сервисное меню в правой части: меню, режим изображения, прицел и выбор источника.

управление BLOODY MN251FР

В основной части раздел «ИЗОБРАЖЕНИЕ»: яркость, контрастность, уровень черного, резкость, DCR, формат и HDR.

управление BLOODY MN251FР

Настройка цвета содержит заводские профили под определенные сценарии. Гамма, Low Blu Light, режим цвета, ручная корректировка по цветам.

управление BLOODY MN251FР

Изменение громкости встроенных динамиков и отключение звука.

управление BLOODY MN251FР

Игровой режим включает Adaptive Sync, время отклика, MPRT, вывод перекрестия прицела, таймер и частоту обновления.

управление BLOODY MN251FР

Прицел красного цвета выводится в центральной части.

Тесты

В BLOODY MN251F установлена матрица SG2451B03-3 и CSOT. Заявленный уровень максимальной яркости 320 КД/М2. Статическая контрастность 1000:1. Цветовой охват 1.07 млрд. Время отклика GtG 5 мс.

тесты BLOODY MN251FР

Монитор был проверен с помощью калибратора в трех предустановленных с завода профилях. Это стандартный, sRGB и FPS.

Стандартный

тесты BLOODY MN251FР

тесты BLOODY MN251FР

тесты BLOODY MN251FР

FPS

тесты BLOODY MN251FР

тесты BLOODY MN251FР

тесты BLOODY MN251FР

sRGB

тесты BLOODY MN251FР

тесты BLOODY MN251FР

тесты BLOODY MN251FР

Итоги

BLOODY MN251F – доступный 24-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 200 Гц. Плавная картинка, хорошее качество цветопередачи, отсутствие бликов, встроенный USB-хаб, адаптивная синхронизация частоты кадров, матовое покрытие матрицы без бликов, удобное меню управления с детальными настройками, актуальные интерфейсы для подключения источника сигнала, встроенные динамики.
