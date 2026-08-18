240-Гц монитор оценили Xiaomi G25i 2026 оценили в 95 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G25i 2026, которая получила 24,5-дюймовую панель Fast IPS с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 93% охватом цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета 8 бит, сертификацией DisplayHDR 400, типичной яркостью до 400 кд/м², поддержкой технологии FreeSync Premium, различными игровыми функциями, аппаратным снижением синего света согласно сертификации TÜV Rheinland, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с регулировкой угла наклона от −5° до +15°, настенным креплением VESA 75:75 мм, габаритами 557:173,1:445,6 мм и массой 3,2 кг. Цена монитора на дебютном тайваньском рынке составила эквивалент 95 долларов.

Представлен 280-Гц монитор Lenovo Legion 27-1r…
Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных геймерских мониторов моделью Legion 27-1r, которая получи…
360-Гц монитор Acer Predator X34 F1 оценили в 1300 евро …
Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator X34 F1, которая получила 34-дюймов…
Представлен 120-Гц монитор ViewSonic VP2768A-2…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VP2768A-2, которая получила матрицу IPS с разр…
Лазерный проектор Hisense XR10 вышел в России …
Компания Hisense выпустила на российский рынок лазерный проектор XR10, который оценен в 500 тысяч рублей.…
Моноблок Lenovo Xiaoxin 24 получил версию на Core Ultra 7 25…
Компания Lenovo объявила о выпуске новой конфигурации для моноблока Xiaoxin 24, которая основана на восьм…
Представлен бюджетный 100-Гц монитор Lenovo ThinkVision E24q…
Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных мониторов моделью ThinkVision E24q-30, которая получила 2…
Монитор MSI MPG OLED 322URDX36 получит три режима работы …
Компания MSI раскрыла подробности об игровом мониторе MPG OLED 322URDX36, который основан на 32-дюймовой …
Представлен 360-Гц монитор AOC Q27G4SLM6/WS…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G4SLM6/WS, которая базируется на 27-дюймо…
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor