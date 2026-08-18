240-Гц монитор оценили Xiaomi G25i 2026 оценили в 95 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G25i 2026, которая получила 24,5-дюймовую панель Fast IPS с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 93% охватом цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета 8 бит, сертификацией DisplayHDR 400, типичной яркостью до 400 кд/м², поддержкой технологии FreeSync Premium, различными игровыми функциями, аппаратным снижением синего света согласно сертификации TÜV Rheinland, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с регулировкой угла наклона от −5° до +15°, настенным креплением VESA 75:75 мм, габаритами 557:173,1:445,6 мм и массой 3,2 кг. Цена монитора на дебютном тайваньском рынке составила эквивалент 95 долларов.