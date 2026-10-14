Apple представила сенсорный экран HomeView

HomeView стал центральным элементом новой стратегии Apple по развитию устройств для умного дома — одновременно с ним компания представила линейку камер, термостатов и умного дверного замка, разработанных для платформы Apple Home. Новое устройство выполняет функции центра управления умным домом, контроллера Matter и пограничного маршрутизатора Thread. Благодаря этому HomeView может управлять совместимыми аксессуарами Apple Home и другими устройствами умного дома. И, конечно, в HomeView встроен ИИ-ассистент Siri, поддерживающий голосовое взаимодействие на естественном языке. С его помощью можно задавать общие вопросы, управлять устройствами умного дома голосом и через сенсорный экран, а также получать информацию с учётом личного контекста пользователя.