Apple представила сенсорный экран HomeView

Компания Apple наконец представила долгожданный умный дисплей HomeView, о котором ранее неоднократно появлялись слухи. HomeView представляет собой компактный экран с ярким изображением, установленный на основании со встроенным динамиком. Устройство предназначено для видеозвонков, отображения фотографий и быстрого доступа к различной информации с помощью ИИ-ассистента Siri. Квадратная форма делает HomeView менее громоздким по сравнению с крупными умными дисплеями, такими как Google Nest Hub Max и Amazon Echo Show 11. По мнению производителя, устройство должно хорошо смотреться на кухонной столешнице, хотя для прикроватной тумбочки оно может оказаться немного великоватым.

HomeView стал центральным элементом новой стратегии Apple по развитию устройств для умного дома — одновременно с ним компания представила линейку камер, термостатов и умного дверного замка, разработанных для платформы Apple Home. Новое устройство выполняет функции центра управления умным домом, контроллера Matter и пограничного маршрутизатора Thread. Благодаря этому HomeView может управлять совместимыми аксессуарами Apple Home и другими устройствами умного дома. И, конечно, в HomeView встроен ИИ-ассистент Siri, поддерживающий голосовое взаимодействие на естественном языке. С его помощью можно задавать общие вопросы, управлять устройствами умного дома голосом и через сенсорный экран, а также получать информацию с учётом личного контекста пользователя.