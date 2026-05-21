GIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытием

Изучаемый сегодня игровой монитор GIGABYTE MO27Q28GR использует матрицу OLED четвертого поколения с разрешением WQHD (2560х1440 пикселей) с частотой обновления 280 Гц и заявленным временем отклика 0.03 мс. Продемонстрирован он был на прошедшей выставке CES 2026 и является доработанным точечно MO27Q28G с другим типом покрытия матрицы и оптимизациями для улучшения повседневного восприятия изображения. Ключевое это глянцевое покрытие Realblack, в предшественнике покрытие было матовым. С глянцем изображение будет смотреться контрастнее, а черный цвет «чистым».

В нем применена матрица Tandem W-OLED от LG Display с показателями яркости в режиме SDR на уровне 335 кд/м2 при 100% заполнении поля и подъем до 1500 кд/м2 при 1.5% заполнении APL. Цветовой охват 99.5% DCI-P3, 84% BT.2020, сертификация VESA Display HDR True Black 500. Все это позволяет отнести его к топовому сегменту настольных мониторов. Поддерживает технологию GIGABYTE HyperNits — интеллектуальной системы регулировки яркости. Эта технология основана на передовом алгоритме, который управляет формой кривой EOTF. Благодаря HyperNits достигается увеличение яркости на 30%, при этом сохраняется четкость в наиболее освещенных частях изображения. Пользователям доступно два режима: HyperNits High для экстремальной яркости и HyperNits Medium, обеспечивающий умеренное (20%) увеличение яркости в темных сценах. Монитор также поддерживает вывод счетчика кадров и информации по уровню быстродействия системы, тактический прицел Tactical Switch 2.0 с возможностями кастомизации, снижение смазывании в движении AIM Stabilizer SYNC Ultra Clear, адаптивная синхронизация частоты кадров NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium.

Комплектация

Габаритная коробка из плотного картона с информацией по поддерживаемым технологиям и характеристикам. Комплект включает блок питания, силовой кабель, USB-кабель, HDMI и DisplayPort кабели, фиксатор, руководство пользователя, калибровочная таблица.

Подставка выполнена из металла в минималистичном исполнении. Ультратонкое основание толщиной 2 мм темно-серого цвета, элегантная стойка. Между собой соединяются при помощи винта, после этого пристегивается к крышке монитора.

При своей компактности обеспечивает надежное размещение на рабочем столе. В любом из положений не опрокидывается. На обратной стороне стойки можно установить комплектную клипсу, используемый для сбора питающего и интерфейсного кабеля в общий пучок.

В плане регулировок доступен наклон от -5 до +21 градусов, поворачивать в пределах 15 градусов, менять высоту в пределах 130 мм и переводить в портретный режим. Альтернативным вариантом будет VESA-100 кронштейн.

Внешний вид

У монитора сдержанное внешнее исполнении в духе минимализма. Лицевая панель практически полностью занята активным дисплеем, толщина боковых рамок не превышает 7-8 мм.

Рабочее покрытие глянцевое с небольшим зеркальным эффектом. Такой тип матрицы для достижения лучшего результата оптимально эксплуатировать в комнате без прямых солнечных лучей, попадающих на панель. При этом в изучаемой модели проработан вопрос антибликового покрытия. Для OLED-матрицы такой тип покрытия подчеркивает ее преимущества, повышая насыщенность изображения.

GIGABYTE MO27Q28GR использует пассивное охлаждение, обеспечивая комфортный режим работы. Задняя часть корпуса выполнена из пластика черного цвета. В центральной части усиление, в ней размещены электронные компоненты.

Все интерфейсные разъемы сосредоточены на общей колодке, направленной вниз. Источник изображения включает два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой технологии Power Delivery 18 Вт.

Используемая в нем матрица поддерживает вывод изображения в разрешении WQHD (2560х1440 пикселей) с частотой обновления 280 Гц. Адаптивная синхронизация кадров NVIDIA и AMD для устранения разрыва изображения.

Бесконечная контрастность с высокой пиковой яркостью. GIGABYTE сопровождает его поддержкой продвинутой технологии OLED Care, включающих несколько инструментов и AI-технологии минимализирующие выгорание матрицы.

Среди ключевых функций: очистка пикселей (определение зон с нагревом и автоматическая очистка), статический контроль (определение статичного изображение и постепенное снижение его яркости), смещение пикселя (каждые 2 минуты смещает все изображение на 1-2 пикселя, для глаз это остается незаметным), APL-стабилизация (регулировка яркости дисплея для защиты с определением областей с высокой плотностью белого), снижение яркости логотипов (автоматическое определение статичных логотипов со снижением яркости области до 20%), тусклые углы (уменьшение яркости в четырех углах).

Поддерживается KVM с возможностью использования общей периферии на двух системах. Для этого доступен встроенный скоростной USB-хаб с двумя выходными разъемами, к которым подключаются мышка, клавиатура или внешний диск. Данная модель позволяет совмещать изображение с двух источников одновременно, отображая в режиме картинка-в-картинке.

Выходной аудиоразъем под упрощенное подключение наушников. Монитор также оснащен двумя динамиками по 5 Вт каждый. Можно смотреть фильмы и сериалы на встроенной в монитор акустике, а в сетевых играх уже подключать наушники.

Настройка

У монитора GIGABYTE MO27Q28GR характерная структура настроек. Выводится интерфейс нажатием на пятипозиционный джойстик на внутренней стороне корпуса. Помимо этого две отдельные кнопки для управления технологиями OLED Care и Game Assist.

В игровом разделе выставляются параметры Ultra Clear, баланс черного, сверхвысокое разрешение, Low Input Lag, режим дисплея, VRR.

В основном меню можно выбрать готовые заводские профили под определенные сценарии эксплуатации: стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Racing, фильмы, чтение, графика. Каждый есть возможность настроить вручную задав нужный уровень яркости, контрастности, насыщенности, резкости, гаммы, цветовой температуры.

Управление источником сигнала, технологией KVM, диапазоном RGB, Apple Picture Mode. Совмещение изображение с двух источников PIP и PBP.

Отдельный раздел для управления технологией OLED Care и ее составляющих. В главном окне выводится время эксплуатации и статус.

Опции Game Assist в этой модели включают: информационный блок с выбором его положения (таймер и счетчик игры, частота обновления), перекрестие прицела с несколькими вариантами отображения, информационная панель. Для игр, требующих высокой скорости реакции, реализована система Tactical Switch 2.0. Эта функция дает возможность мгновенно понижать разрешение экрана, что способствует увеличению частоты кадров.

Приложение

GIGABYTE Control Center позволяет настраивать и контролировать параметры работы монитора с помощью приложения. Включает общие настройки, настройки дисплея, игровой ассистент. Можно скорректировать выводимые функции в зависимости от направления положения джойстика.

Тесты

Тестирование GIGABYTE MO27Q28GR велось в затемненной комнате с помощью калибратора в четырех заводских режимах: стандартный, sRGB, FPS, фильмы.

Стандартный

В стандартном режиме в SDR получили максимальный уровень яркости 350 кд/м2 (контрастность 26360:1) и минимальный 0.01 кд/м2.

Охват цветового пространства: 100% sRGB, 93% AdobeRGB, 99% P3, 91% NTSC.

Игры FPS

sRGB

Фильмы

Итоги

GIGABYTE MO27Q28GR – игровой OLED-монитор с OLED-матрицей четвертого поколения с разрешением WQHD (2560х1440 пикселей) и частотой обновления 280 Гц. Важной его особенностью является глянцевое покрытие матрицы, обеспечивающее впечатляющую насыщенность и контрастность. Монитор комплектуется эргономичной подставкой, поддерживает KVM со скоростным хабом USB 3.2, актуальный набор портов для подключения источников сигнала (HDMI, DisplayPort, USB-C), встроенные динамики и бесшумную работу с пассивным охлаждением. Дополняют картину богатые тактические функции для геймеров — от игровых оверлеев и стабилизации изображения до фирменных ИИ-инструментов, помогающих в динамичных и атмосферных играх. Все это — с 3-летней гарантией и «вкусным» ценником на фоне конкурентов.
