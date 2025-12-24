AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц

Тестируемый сегодня монитор AORUS FO27Q5P оснащен QD-OLED матрицей с частотой обновления 500 Гц. Новинка поддерживает стандарт VESA ClearMR 21000, VESA DisplayHDR True Black 500. Этот модель ориентирована на киберспортсменов и любителей шутеров от первого лица. Время отклика у него составляет 0,03 мс (методика GtG), что в 10 раз лучше традиционных ЖК-дисплеев. Модель включает в себя разработанные GIGABYTE ИИ-функции, предназначенные для улучшения игрового процесса за счёт интеллектуальной автоматизации и быстрой реакции. AI OLED Care оберегает матрицу, автоматически обновляя пиксели для предотвращения выгорания, а графеновая плёнка и оригинальная система охлаждения (4-зонная схема вентиляции, специализированный радиатор) обеспечивают бесшумную работу и эффективное рассеивание тепла пассивной схемы без вентиляторов.

Комплектация

Габаритная коробка с эффектным оформлением и пластиковой ручкой для удобной переноски. В комплекте хороший набор кабелей, включающий два вида силовых кабелей питания, кабель DisplayPort 2.1, кабель HDMI 2.1, кабель USB 3.2 Type-B 3.0, кабель USB 3.2 Type-C.

Вместе с монитором поставляется внешний блок питания, краткое руководство пользователя, гарантийный талон международного образца, а также сертификат о заводской калибровке матрицы.

Подставка состоит из двух элементов, выполненных из стали. Процедура сборки быстрая, не потребует наличия инструментов. В сборе конструкция жесткая и обеспечивает устойчивую установку монитора на ровной поверхности.

С помощью нее можно выбрать высоту расположения экрана в пределах 130 мм, повернуть вокруг оси на 20°, наклонить вперед и назад от -5° до +20°. Доступен поворот экрана дисплея в портретный режим. Также отметим пластиковый зажим на тыльной стороне стойки, используемый для аккуратной укладки кабелей подключения.

Внешний вид

Поверхность матрицы полуглянцевого типа с антибликовым покрытием. Выводимое изображение без кристаллического эффекта, яркое и насыщенное.

Диагональ 26,5 дюймов и разрешением 2560х1440 пикселей (WQHD). Это QD-OLED с пиковой яркостью выше 500 нит в небольшом участке и 300 нит при полном заполнении белым цветом всей площади. При этом поддерживается отдельный режим HDR Peak 1000 с яркостью до 1000 нит на ограниченном участке. При любом уровне яркости отсутствовало мерцание.

Большое внимание уделено защите OLED-матрицы от выгорания. Четырехзонная система пассивного охлаждения и графеновая пленка призваны бесшумно рассеивать тепло в процессе работы. Наряду с этим, задействованы современные ИИ-алгоритмы (в терминах GIGABYTE – фирменный комплекс мер OLED Care 2.0), которые помогают минимизировать выгорание отдельных участков, контролировать статичные элементы при выводе изображения со сдвигом пикселей, стабилизировать яркость по полю экрана, применять затенение в углах экрана и затенение статичных элементов интерфейса ОС.

Обеспечивается 99% охват цветового пространства DCI-P3. При 10-разрядной глубине цвета матрица способна отображать до 1,07 млрд. цветовых оттенков. Применительно к каждой матрице в заводских условиях выполнена точная калибровка. AORUS FO27Q5P поддерживает частоту обновления экрана до 500 Гц при разрешении WQHD в режиме 10-битного цвета. Адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Самый быстрый и плавный монитор из протестированных нами.

Интерфейсные разъемы сосредоточены в единой зоне в направлении основания подставки для удобства подключения, в составе группы разъемов два порта HDMI 2.1, два порта DisplayPort 2.1, один порт miniDP 2.1, USB-C с поддержкой PowerDelivery до 18 Вт. Все типы разъемов корректно поддерживали частоту обновления 500 Гц, при подключении игровых консолей есть совместимый режим работы Full HD с частотой 120 Гц, также можно подключать планшеты и смартфоны, заряжая их при выводе изображения.

Есть встроенный USB 3.0 концентратор с поддержкой технологии KVM, позволяющая использовать клавиатуру и мышку для управления сразу двумя подключенными системами, при этом используя PiP и PbP можно совмещать изображение с двух источников.

С тыльной стороны в верхней части подсвечиваемый логотип бренда с набором эффектов и возможностью настройки через фирменное приложение. Также ограниченная зона в нижней части. По краям вентиляционные решетки. Монитор оснащен парой стереодинамиков мощностью по 5 Вт каждый с хорошим качеством выводимого звука и запасом по громкости. При этом вывод на наушники идет организован средствами встроенного HiFi ЦАП ESS Sabre.

На нижнем торце корпуса расположен по центру пятипозиционный джойстик для навигации по встроенному меню, по краям кнопки Tactical Switch и KVM. Компактный светодиодный индикатор активности.

Дизайн и исполнение конструктива сдержанные, в видимой части отсутствуют броские декоративные элементы. Отмечаем высокое качество сборки и применяемых материалов.

Управление

Нажатие на джойстик выводит меню из четырех пунктов: OLED Care, Game Assist (Игровой ассистент), настройки и отключение питания. В OLED Care можно посмотреть общее время эксплуатации, провести настройки с отключением или включением отдельных функций, отвечающих за защиту матрицы.

В Game Assist вывод таймера и счетчика игры, выбор частоты обновления, изменение местоположение вывода информационного блока.

Несколько вариантов стиля перекрестия прицела. Тактическое переключение разрешение, привязка ключа. Активация функций “Орлиное зрение”, “Ночное видение”.

В основном меню активируются опции VRR, Ultra Clear, Баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, изменяется режим дисплея.

Целый набор графических режимов: Стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Гоночные симуляторы, Фильмы и Чтение. Каждый режим можно настроить индивидуально исходя из потребностей конкретного пользователя.

Набор настроек для вывода изображения с двух источников одновременно. Здесь же идет управление KVM.

Приложение

Для ОС Windows доступно для загрузки и инсталляции фирменное программное обеспечение GIGABYTE Control Center. Помимо управления базовыми параметрами работы, можно также выводить информационный блок с контролем ключевых системных параметров работы процессора и видеокарты.

Тесты

Стандартный

Тестирование AORUS FO27Q5P проводилось с помощью калибратора в трех графических профилях: стандартный, гамма sRGB, приоритет FPS.На стандартном при полном заполнении белым цветом получили максимальную яркость 319 кд/м2. 100% охват sRGB, 95% - Adobe RGB, 99% - DCI-P3.

Приоритет FPS

Гамма sRGB

Итоги

AORUS FO27Q5P – игровой OLED-монитор премиального уровня с частотой обновления 500 Гц с 10-битным представлением цвета и высоким качеством выводимой картинки. Низкие задержки 0,03 мс, адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, поддержка VESA DisplayHDR True Black 500, полуглянцевая поверхность экрана с антибликовым эффектом, набор актуальных цифровых интерфейсов с высокой пропускной способностью, быстрый USB-концентратор и фирменная функция KVM, интеллектуальные технологии защиты OLED-матрицы от выгорания, Игровой ассистент, эргономичная подставка, аудиовыход на наушники через Hi-Fi ЦАП.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".