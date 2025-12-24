AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц

Тестируемый сегодня монитор AORUS FO27Q5P оснащен QD-OLED матрицей с частотой обновления 500 Гц. Новинка поддерживает стандарт VESA ClearMR 21000, VESA DisplayHDR True Black 500. Этот модель ориентирована на киберспортсменов и любителей шутеров от первого лица. Время отклика у него составляет 0,03 мс (методика GtG), что в 10 раз лучше традиционных ЖК-дисплеев. Модель включает в себя разработанные GIGABYTE ИИ-функции, предназначенные для улучшения игрового процесса за счёт интеллектуальной автоматизации и быстрой реакции. AI OLED Care оберегает матрицу, автоматически обновляя пиксели для предотвращения выгорания, а графеновая плёнка и оригинальная система охлаждения (4-зонная схема вентиляции, специализированный радиатор) обеспечивают бесшумную работу и эффективное рассеивание тепла пассивной схемы без вентиляторов.

AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты

Комплектация

AORUS FO27Q5P комплектация

Габаритная коробка с эффектным оформлением и пластиковой ручкой для удобной переноски. В комплекте хороший набор кабелей, включающий два вида силовых кабелей питания, кабель DisplayPort 2.1, кабель HDMI 2.1, кабель USB 3.2 Type-B 3.0, кабель USB 3.2 Type-C.

AORUS FO27Q5P комплектация

Вместе с монитором поставляется внешний блок питания, краткое руководство пользователя, гарантийный талон международного образца, а также сертификат о заводской калибровке матрицы.

AORUS FO27Q5P комплектация

Подставка состоит из двух элементов, выполненных из стали. Процедура сборки быстрая, не потребует наличия инструментов. В сборе конструкция жесткая и обеспечивает устойчивую установку монитора на ровной поверхности.

AORUS FO27Q5P подставка

С помощью нее можно выбрать высоту расположения экрана в пределах 130 мм, повернуть вокруг оси на 20°, наклонить вперед и назад от -5° до +20°. Доступен поворот экрана дисплея в портретный режим. Также отметим пластиковый зажим на тыльной стороне стойки, используемый для аккуратной укладки кабелей подключения.

AORUS FO27Q5P подставка

Внешний вид

Поверхность матрицы полуглянцевого типа с антибликовым покрытием. Выводимое изображение без кристаллического эффекта, яркое и насыщенное.

AORUS FO27Q5P внешний вид

Диагональ 26,5 дюймов и разрешением 2560х1440 пикселей (WQHD). Это QD-OLED с пиковой яркостью выше 500 нит в небольшом участке и 300 нит при полном заполнении белым цветом всей площади. При этом поддерживается отдельный режим HDR Peak 1000 с яркостью до 1000 нит на ограниченном участке. При любом уровне яркости отсутствовало мерцание.

AORUS FO27Q5P внешний вид

Большое внимание уделено защите OLED-матрицы от выгорания. Четырехзонная система пассивного охлаждения и графеновая пленка призваны бесшумно рассеивать тепло в процессе работы. Наряду с этим, задействованы современные ИИ-алгоритмы (в терминах GIGABYTE – фирменный комплекс мер OLED Care 2.0), которые помогают минимизировать выгорание отдельных участков, контролировать статичные элементы при выводе изображения со сдвигом пикселей, стабилизировать яркость по полю экрана, применять затенение в углах экрана и затенение статичных элементов интерфейса ОС.

AORUS FO27Q5P внешний вид

Обеспечивается 99% охват цветового пространства DCI-P3. При 10-разрядной глубине цвета матрица способна отображать до 1,07 млрд. цветовых оттенков. Применительно к каждой матрице в заводских условиях выполнена точная калибровка. AORUS FO27Q5P поддерживает частоту обновления экрана до 500 Гц при разрешении WQHD в режиме 10-битного цвета. Адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Самый быстрый и плавный монитор из протестированных нами.

AORUS FO27Q5P внешний вид

Интерфейсные разъемы сосредоточены в единой зоне в направлении основания подставки для удобства подключения, в составе группы разъемов два порта HDMI 2.1, два порта DisplayPort 2.1, один порт miniDP 2.1, USB-C с поддержкой PowerDelivery до 18 Вт. Все типы разъемов корректно поддерживали частоту обновления 500 Гц, при подключении игровых консолей есть совместимый режим работы Full HD с частотой 120 Гц, также можно подключать планшеты и смартфоны, заряжая их при выводе изображения.

AORUS FO27Q5P внешний вид

Есть встроенный USB 3.0 концентратор с поддержкой технологии KVM, позволяющая использовать клавиатуру и мышку для управления сразу двумя подключенными системами, при этом используя PiP и PbP можно совмещать изображение с двух источников.

AORUS FO27Q5P внешний вид

С тыльной стороны в верхней части подсвечиваемый логотип бренда с набором эффектов и возможностью настройки через фирменное приложение. Также ограниченная зона в нижней части. По краям вентиляционные решетки. Монитор оснащен парой стереодинамиков мощностью по 5 Вт каждый с хорошим качеством выводимого звука и запасом по громкости. При этом вывод на наушники идет организован средствами встроенного HiFi ЦАП ESS Sabre.

AORUS FO27Q5P внешний вид

На нижнем торце корпуса расположен по центру пятипозиционный джойстик для навигации по встроенному меню, по краям кнопки Tactical Switch и KVM. Компактный светодиодный индикатор активности.

AORUS FO27Q5P внешний вид

Дизайн и исполнение конструктива сдержанные, в видимой части отсутствуют броские декоративные элементы. Отмечаем высокое качество сборки и применяемых материалов.

AORUS FO27Q5P внешний вид

Управление

AORUS FO27Q5P настройка

Нажатие на джойстик выводит меню из четырех пунктов: OLED Care, Game Assist (Игровой ассистент), настройки и отключение питания. В OLED Care можно посмотреть общее время эксплуатации, провести настройки с отключением или включением отдельных функций, отвечающих за защиту матрицы.

AORUS FO27Q5P настройка

В Game Assist вывод таймера и счетчика игры, выбор частоты обновления, изменение местоположение вывода информационного блока.

AORUS FO27Q5P настройка

AORUS FO27Q5P настройка

Несколько вариантов стиля перекрестия прицела. Тактическое переключение разрешение, привязка ключа. Активация функций “Орлиное зрение”, “Ночное видение”.

AORUS FO27Q5P настройка

В основном меню активируются опции VRR, Ultra Clear, Баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, изменяется режим дисплея.

AORUS FO27Q5P настройка

Целый набор графических режимов: Стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Гоночные симуляторы, Фильмы и Чтение. Каждый режим можно настроить индивидуально исходя из потребностей конкретного пользователя.

AORUS FO27Q5P настройка

Набор настроек для вывода изображения с двух источников одновременно. Здесь же идет управление KVM.

AORUS FO27Q5P настройка

Приложение

AORUS FO27Q5P приложение

Для ОС Windows доступно для загрузки и инсталляции фирменное программное обеспечение GIGABYTE Control Center. Помимо управления базовыми параметрами работы, можно также выводить информационный блок с контролем ключевых системных параметров работы процессора и видеокарты.

AORUS FO27Q5P приложение

Тесты

Тестирование AORUS FO27Q5P проводилось с помощью калибратора в трех графических профилях: стандартный, гамма sRGB, приоритет FPS.

Стандартный

На стандартном при полном заполнении белым цветом получили максимальную яркость 319 кд/м2. 100% охват sRGB, 95% - Adobe RGB, 99% - DCI-P3.

AORUS FO27Q5P тесты

AORUS FO27Q5P тесты

AORUS FO27Q5P тесты

Приоритет FPS

AORUS FO27Q5P тесты

AORUS FO27Q5P тесты

AORUS FO27Q5P тесты

Гамма sRGB

AORUS FO27Q5P тесты

AORUS FO27Q5P тесты

AORUS FO27Q5P тесты

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAORUS FO27Q5P – игровой OLED-монитор премиального уровня с частотой обновления 500 Гц с 10-битным представлением цвета и высоким качеством выводимой картинки. Низкие задержки 0,03 мс, адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, поддержка VESA DisplayHDR True Black 500, полуглянцевая поверхность экрана с антибликовым эффектом, набор актуальных цифровых интерфейсов с высокой пропускной способностью, быстрый USB-концентратор и фирменная функция KVM, интеллектуальные технологии защиты OLED-матрицы от выгорания, Игровой ассистент, эргономичная подставка, аудиовыход на наушники через Hi-Fi ЦАП.
AORUS FO27Q5P получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
360-Гц монитор HP OMEN 25 оценили в 420 долларов …
Компания HP пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Omen 25, которая основана на 24,5-дюймовой ма…
Представлен 180-Гц монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor G34W…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Curved Gaming Monitor G34WQi 2026, котора…
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Г…
Не так давно были опубликованы актуальные статистические данные, касающиеся рынка мониторов в России. Сре…
Представлен 330-Гц монитор ASUS ROG Strix XG27JCG …
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG27JCG, который предлагает польз…
Представлен 250-Гц монитор Skyworth G27Q MAX…
Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G27Q MAX, которая получила 27-дюймовую …
Представлен 420-Гц недорогой монитор ViewSonic VX25G26-4 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VX25G26-4, которая получила 24,5-дюймо…
240-Гц монитор Dell SE2426HG оценили в 105 долларов …
Компания Dell пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделями SE2426HG и SE2726HG с диагона…
240-Гц монитор Skyworth F24G30F GT2 оценили в $85…
Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью F24G30F GT2, которая основана на 23,8-д…
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor