Monument Valley выйдет на ПК

Monument Valley, серия живописных головоломок, в которой игроки должны перемещаться по картам, полным оптических иллюзий, больше не будет доступна исключительно на мобильных устройствах. Полная коллекция Monument Valley Panoramic появится в Steam 12 июля и предоставит игрокам более широкую точку зрения, не ограниченную вертикальной ориентацией телефонов и планшетов. Ustwo, разработчик Monument Valley, говорит, что ему пришлось внести некоторые коррективы, чтобы учесть более широкую перспективу, а также переход от сенсорного управления к управлению мышью.

Кирсти Китч, программист Ustwo, сказала в закулисном интервью, что, хотя они разработали сенсорное управление мобильной версии для «больших пальцев, которые могут закрывать виртуальный манипуляторы», порт ПК немного меняет ситуацию. Китч объяснил, что Ustwo хотел дать понять игрокам на ПК, что их действия «могут выявить различные уровни интерактивности» в мире Долины, и они сделали это, «подсвечивая перетаскиватели и вращатели», когда пользователи наводят на них мышь. Трейлер коллекции Долины показывает, насколько открытыми выглядят расширенные миры, и почти наверняка игра требует еще одного прохождения, чтобы испытать более захватывающий формат на большом экране. Кроме того, разработчики рассказали о том, что они уже работают над третьей частью франшизы — впервые об этом сообщили в 2019 году, когда Ustwo опубликовал список вакансий для проекта. В Steam же коллекция будет стоить 14 долларов.