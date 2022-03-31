Moore Threads представила видеокарты MTT S60 и MTT S2000 с поддержкой DirectX

Китайская компания Moore Threads представила свою серию графических процессоров MTT всего через 18 месяцев после основания компании в 2020 году.

Архитектура унифицированной системной архитектуры MT (MUSA) является первой для любой китайской компании, полностью разработанной внутри страны, и включает поддержку DirectX, OpenCL, OpenGL, Vulkan и CUDA. На недавнем мероприятии компания анонсировала однослотовые настольные видеокарты MTT S60 и MTT S2000 для игровых и серверных приложений.

MTT S60 производится на узле 12 нм и имеет 2048 ядер MUSA в сочетании с 8 ГБ памяти LPGDDR4X, что обеспечивает производительность 6 TFLOP. MTT S2000 также производится на узле 12 нм и удваивает количество ядер MUSA до 4096 в сочетании с 24 ГБ нераскрытой видеопамяти, что позволяет достичь 12 TFLOP.

Компания также разрабатывает физический движок под названием Alphacore, который как говорят, работает с существующими инструментами, такими как Unity, Unreal Engine и Houdini, для ускорения работы физики в 10 раз. Единственная показанная игровая производительность — это простая демонстрация MTT S60 с запуском League of Legends в разрешении 1080p без какой-либо информации о частоте кадров.