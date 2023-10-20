Moore Threads создают видеокарту нового поколения

В прошлом году китайская компания Moore Threads представила графические процессоры MTT S80 и MTT S70, которые стали первыми в мире видеокартами с поддержкой PCI-E 5.0 и предложили впечатляющие характеристики (по крайней мере, на бумаге). Флагманская видеокарта компании имела до 22 миллиардов транзисторов, 4096 ядер и 16 ГБ памяти GDDR6. Следует отметить, что эти видеокарты были ориентированы на китайский рынок, но были доступны также за пределами Китая. Проблемы с этими видеокартами начались, когда они попали в руки журналистов, которые провели различные тесты в реальных сценариях — в видеоиграх и монтаже. Тогда стало ясно, что эти видеокарты сильно уступают конкурентам.

Однако не стоит удивляться этим проблемам, так как китайским инженерам пришлось начать с нуля, разрабатывая свою собственную микроархитектуру для графических процессоров. Конечно, с первой попытки создать видеокарту, способную конкурировать с современными решениями от AMD или NVIDIA, было невозможно. Но компания не собирается останавливаться на достигнутом, и в ближайшем будущем планирует представить следующее поколение видеокарт для геймеров. На данный момент у нас нет информации о возможных характеристиках этих видеокарт, но есть предположение, что разработчики сосредоточатся не только на аппаратной части, но и на оптимизации драйверов.
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