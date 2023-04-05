Мотоцикл Sharmax Motors от Globaldrive стал главным призом от Департамента Транспорта города Москвы на “Мотовесне 2023”

На прошедшей выставке "Мотовесна 2023", федеральная сеть техники для активного отдыха Globaldrive представила обновленную линейку мотоциклов Sharmax. Также, в рамках программы "Москва - город для мотоциклистов", компания провела финальный квест, победительницей которого стала Диана Корчагина из Липецка. Главным призом стал эндуро мотоцикл Sharmax SPORT 250.

В дополнение к этому, на стенде Globaldrive были представлены еще три эндуро мотоцикла из обновленной линейки - Sharmax Power Max 250, Sharmax Power Max 280 и Sharmax Expert Pro RXP-280, а также утилитарные квадроциклы Sharmax и снегоходы Sharmax 680 и Sharmax 880, произведенные в России.На стенде Globaldrive побывали чемпион России по мотокроссу Алексей Филатов, а также популярные мото-блогеры Review Machines, в лице Максима Калиниченко, чемпиона России по мотокроссу среди юниоров, White Hustler, Vlad1000RR, Explosive Mike и Basurman.Для Globaldrive эта презентация стала новой главой в истории 14-летнего развития компании, поскольку она официально запустила мото-направление в России. Компания планирует активно развивать мото-направление спортивной техники в 2023-2024 годах, вырасти с 43 франшиз до 70 по России и в Казахстане, а также открыть флагманский шоурум Sharmax Motors в ОАЭ.