Музей 20-летия Xbox - это метавселенная, полная достижений и неудач

Microsoft создала музей метавселенной Xbox, где вы можете прогуляться и познакомиться с историей консолей Xbox. Он разработан в честь 20-летия Xbox и включает в себя некоторые печально известные ошибки, такие как красное кольцо смерти Xbox 360 или попытка Microsoft приобрести Nintendo весной 2000 года. Прогуливаясь по музею Xbox, вы увидите, как другие игроки Xbox взаимодействуют с цифровыми экспонатами и составляют график прогресса оригинальных консолей Xbox, Xbox 360, Xbox One и последних консолей Xbox Series X / S. Каждый момент на 20-летней временной шкале связан с историей, обычно сопровождающимся видео, документирующим эту веху.

Есть даже личный музей Xbox, поэтому, если у вас когда-либо была консоль Xbox, вы можете вспомнить, в какие игры вы играли первыми на определенных консолях, количество игр, в которые вы играли, и даже когда вы впервые вошли в Xbox Live. Вы можете исследовать 132 момента истории Xbox в музее метавселенной и перемещаться по нему с помощью клавиатуры.