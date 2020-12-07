NBcom открывает первое в России технологическое пространство для бизнеса

Open Space: решения для оптимального оснащения рабочих мест от ведущих производителей техники — Asus, Dell, Lenovo, MSI и др. Мощные ноутбуки и моноблоки на Windows 10 Pro для любых бизнес-задач.

Демозона ASUS для бизнеса: здесь будут представлены все новинки компании для B2B сектора от мониторов до мобильных решений. Посетители смогут протестировать такие устройства как ASUS ExpertBook B9 — самый легкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук с временем автономной работы более 20 часов.

Конференц-зал: видеостена Samsung, оборудование для записи эфиров и проведения стримов, интерактивная диджитал-панель Prestigio — все для офлайн- и онлайн мероприятий. В конференц-зале интегрировано умное управление светом и пространством с помощью системы Helvar. Вместимость зала: до 80 человек.

Большая переговорная комната оснащена профессиональным потолочным микрофонным массивом Shure MXA910 и двумя профессиональными экранами Samsung для единовременной демонстрации контента и общения с партнёрами. Также представлено оборудование Logitech Teams room для облачной платформы Microsoft Teams. Она предоставляет наилучший пользовательский опыт для совместной работы в переговорных помещениях любого размера.

Малая переговорная комната: оборудование здесь подключается исключительно беспроводным способом.

Зона Apple для бизнеса: новые ритейл-технологии на базе устройств Apple, а также беспроводные технологии для командной работы. Тут можно узнать всё о системах удаленного бронирования переговорных комнат с помощью iPad и программного обеспечения UnSpot.

Reception: новые digital-технологии для регистрации гостей — iPad вместо блокнотов и ручек, цифровые тотемы от Prestigio, сканеры QR-кодов и оборудование для печати и бейджей.

Resonance будет расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне. Площадь шоурума составляет 430 квадратных метров. В нем будут представлены актуальные решения по оснащению компьютерной и электронной техникой офисов, переговорных комнат и конференц-залов.Как выяснили в NBcom в ходе проведенных до пандемии опросов, организации сталкиваются с рядом проблем при оборудовании офисных пространств: техника неؘ соответствует специфике помещения; в работе оказывается неудобной и бесполезной, или же сотрудников просто не обучили ей пользоваться. Именно поэтому в шоуруме предусмотрено тестирование готовых решений от различных производителей для больших и маленьких, классических и неформальных офисных пространств. А специалисты компании помогут организациям интегрировать выбранную технику и решения.Сегодня, в условиях пандемии, технические решения для качественной работы из дома стали как никогда актуальны. Шоурум Resonance предоставляет возможность протестировать технику и ПО, которые создадут условия для продуктивной работы и обеспечат стабильный доступ к необходимым файлам даже в удаленном режиме.Шоурум будет разделен на несколько функциональных частей:После снятия ограничений из-за пандемии COVID-19 шоурум станет также комфортным местом для проведения бизнес-мероприятий, презентаций новых технологических решений для бизнеса.