NCSoft презентовала игру на Unreal Engine 5

Разработчики уже могут использовать Unreal Engine 5, а это означает совершенно новые игры и достижения в области самых различных технологий. Еще в декабре Epic Games выпустила техническое демо под названием The Matrix Awakens для PlayStation 5, чтобы продемонстрировать возможности Unreal 5. Это также послужило цели доказать, чего могут достичь консоли текущего поколения с их графикой. А сегодня был анонсирован совершенно новый проект на движке Unreal Engine 5 от студии NCSoft — разработчика из Южной Кореи. Новейший проект называется Project M (не путать с известным модом Super Smash Bros. Brawl) и к нему есть целый трейлер, но в нем мало что понятно.

Игровой процесс следует за молодой женщиной, которая, получив устройство от прохожего, попадает под взрыв, который разрушает ее магазин и наносит большой побочный ущерб. Некоторое время спустя она просыпается в больнице, постоянно меняя перспективу и разницу между графикой в игре и реальным миром. Трейлер визуально демонстрирует большую часть возможностей Unreal, а также связан с геймплеем — с множеством быстрых событий и решений. Это немного похоже на геймплей Detroit: Become Human и Beyond Two Souls, только в более современной обёртке. Конечно, сейчас тяжело говорить о том, что именно предоставит игра нового поколения, но графика выглядит очень впечатляющей. Вероятно, совсем скоро мы получим действительно реалистичную графику, которую тяжело отличить от реального мира, но будет это где-то через год.
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