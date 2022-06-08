NCSoft презентовала игру на Unreal Engine 5

Игровой процесс следует за молодой женщиной, которая, получив устройство от прохожего, попадает под взрыв, который разрушает ее магазин и наносит большой побочный ущерб. Некоторое время спустя она просыпается в больнице, постоянно меняя перспективу и разницу между графикой в игре и реальным миром. Трейлер визуально демонстрирует большую часть возможностей Unreal, а также связан с геймплеем — с множеством быстрых событий и решений. Это немного похоже на геймплей Detroit: Become Human и Beyond Two Souls, только в более современной обёртке. Конечно, сейчас тяжело говорить о том, что именно предоставит игра нового поколения, но графика выглядит очень впечатляющей. Вероятно, совсем скоро мы получим действительно реалистичную графику, которую тяжело отличить от реального мира, но будет это где-то через год.