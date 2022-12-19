NETAC представила доступную память DDR5

Рынок оперативной памяти DDR5 постепенно развивается в направлении более высоких частот памяти — если ещё полгода назад говорилось о том, что новый формат памяти лишь немного быстрее DDR4, то на текущий момент компания NETAC выпустила в продажу комплекты DDR5 с частотой 8000 МГц, что минимум в два раза быстрее, чем топовое решение на DDR4. Более того, если посмотреть на более популярные и доступные комплекты памяти с частотой 2666 МГц, то можно даже сказать, что память нового поколения будет в три раза быстрее, чем старое поколение. И в этом, конечно, есть определённый бонус, так как частота памяти положительно влияет на общую производительность системы — это очень важно, так что производители занимаются этим вопросом не просто так.

При этом в NETAC понимают, что память нового поколения не такая доступная, чтобы выпускать комплекты по 8 ГБ из двух планок, так что в продажу поступает сразу комплект на 32 ГБ. Пользователь получает вместе с новой памятью достаточно красивые радиаторы, стильную RGB-подсветку и возможность при желании взять память меньшей частоты, но в том же дизайне и за немного меньшую цену. Это, безусловно, отличные новости — чем больше подобных комплектов будет в продаже, тем больше будет конкуренция между производителями, а значит, будет и заметно ниже стоимость на конечную продукцию. Вопрос, конечно, когда память доберётся до нас, так как NETAC на нашем рынке представлена очень слабо, но это уже больше вопрос времени. Придётся подождать.
Samsung представила память LPDDR5X…
Несколько дней назад компания Samsung официально представила свою новейшую память LPDDR5X, которая может …
G.Skill DDR5-8000 стоит всего 500 долларов…
Буквально пару недель назад мы писали новость о том, что комплект оперативной памяти G.Skill DDR5-8000 бы…
G.Skill представила память Trident Z5 DDR5-8000…
На текущий момент принято считать, что память DDR5-формата слишком дорогая и что покупают её исключительн…
Обзор T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01). …
Линейка производительной памяти DELTA RGB типа DDR5 включает модули с рабочими частотами от 5200 до 7200 …
NETAC представила доступную память DDR5…
Рынок оперативной памяти DDR5 постепенно развивается в направлении более высоких частот памяти — если ещё…
Скоро оперативная память сильно подешевеет…
Если вы переживали, что оперативная память на текущий момент стоит слишком дорого, то стоит просто немног…
G.Skill представила феноменальную оперативную память…
Сегодня компания G.Skill продемонстрировала настоящий потенциал оперативной памяти DDR5, которую длительн…
XPG представила новую оперативную память…
Сегодня компания XPG, которая является одним из ведущих производителей компонентов для ПК и геймерской пе…
Обзор Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14. Оперативная память Samsung B-DIE с АлиэкспрессОбзор Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14. Оперативная память Samsung B-DIE с Алиэкспресс
Обзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной памяти с АлиэкспрессОбзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной памяти с Алиэкспресс
Обзор T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тест и разгон памятиОбзор T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тест и разгон памяти
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГцОбзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor