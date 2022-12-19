NETAC представила доступную память DDR5

Рынок оперативной памяти DDR5 постепенно развивается в направлении более высоких частот памяти — если ещё полгода назад говорилось о том, что новый формат памяти лишь немного быстрее DDR4, то на текущий момент компания NETAC выпустила в продажу комплекты DDR5 с частотой 8000 МГц, что минимум в два раза быстрее, чем топовое решение на DDR4. Более того, если посмотреть на более популярные и доступные комплекты памяти с частотой 2666 МГц, то можно даже сказать, что память нового поколения будет в три раза быстрее, чем старое поколение. И в этом, конечно, есть определённый бонус, так как частота памяти положительно влияет на общую производительность системы — это очень важно, так что производители занимаются этим вопросом не просто так.

При этом в NETAC понимают, что память нового поколения не такая доступная, чтобы выпускать комплекты по 8 ГБ из двух планок, так что в продажу поступает сразу комплект на 32 ГБ. Пользователь получает вместе с новой памятью достаточно красивые радиаторы, стильную RGB-подсветку и возможность при желании взять память меньшей частоты, но в том же дизайне и за немного меньшую цену. Это, безусловно, отличные новости — чем больше подобных комплектов будет в продаже, тем больше будет конкуренция между производителями, а значит, будет и заметно ниже стоимость на конечную продукцию. Вопрос, конечно, когда память доберётся до нас, так как NETAC на нашем рынке представлена очень слабо, но это уже больше вопрос времени. Придётся подождать.